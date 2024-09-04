Роскомнадзор (РКН) может аннулировать лицензии интернет-провайдерам, которые применяют технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо регулятора оператором связи.

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», — сказано в письмах территориальных управлений Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области.

Название сервиса YouTube в предостережении РКН не фигурирует. Однако опрошенные Forbes эксперты уверены, что предупреждения в том числе адресованы операторам связи, которые пытаются ускорить работу видеохостинга.

Это уже третье обращение Роскомнадзора к провайдерам за последнюю неделю — первые два были разосланы территориальным управлениям РКН 30 августа и 2 сентября. В третьем письме, которое Forbes называет «профилактическим», дата не указана. Их получение подтвердили президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко и еще три источника Forbes в трех операторах связи.

Замедление работы YouTube в России началось в июле. В частности, 12 июля «Ростелеком» предупреждал о возможном ухудшении работы видеохостинга в России, ссылаясь на технические проблемы в работе принадлежащего компании Google оборудования. Позже в компании отмечали, что Google с 2022 года «не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России».

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшие дни скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться сначала до 40%, а потом до 70%. Замедление платформы он назвал «вынужденным шагом» против «администрации иностранного ресурса».

Позже он объяснял, что после начала военных действий на Украине Google перестала обслуживать и менять необходимую технику в России, «еще и отключив часть своих серверов».

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что РКН потребовал от операторов связи не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). В частности, не использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». Операторам предписали до 2 сентября сообщить Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) о принятых мерах.

Название сервиса YouTube в документе не фигурировало, но опрошенные «Коммерсантом» операторы связали такое требование с тем, что ранее некоторые провайдеры начали использовать способы ускорения работы YouTube.