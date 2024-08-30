Роскомнадзор потребовал от операторов связи не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). По данным издания, сами операторы связывают такое требованием с тем, что ранее некоторые провайдеры начали использовать способы ускорения работы YouTube.

Как пишет «Ъ», подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) вечером 28 августа разослал операторам связи письмо с призывом прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».

Цель состоит в том, чтобы не создавать препятствий работе технических средств противодействия угрозам, которые ограничивают запрещенную в России информацию, сказано в документе. Операторам предписали до понедельника, 2 сентября, сообщить ГРЧЦ о принятых мерах.

Подлинность письма, которое попало в распоряжение «Ъ», подтвердили изданию три собеседника на рынке. В Роскомнадзоре содержание документа комментировать не стали.

Ранее на этой неделе «Ъ» писал, что операторы связи в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube начали внедрять решения, которые преодолевают замедление сервиса. Собеседники издания отмечали, что такие действия законны, поскольку официально YouTube в России не запрещали и не блокировали.

Глава ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко в беседе с «Ъ» отметил, что операторы никак не влияют на работу ТСПУ, поскольку оборудование не находится под их управлением. Письмо ГРЧЦ никак не объяснило правовую основу изменений в скорости доступа к YouTube, добавил глава «Ростелесети», которая объединяет более 200 региональных операторов связи.

Топ-менеджер одного из операторов связи выразил мнение, что письмо ГРЧЦ большей части компаний было преждевременным. По его словам, компании в ответ отчитаются, что меры приняты и «никто не ускоряет YouTube», однако те, кто обходили замедление видеосервиса, «скорее всего, признавать за собой подобные действия не планируют».

Замедление работы YouTube в России началось в июле. «Ростелеком» еще 12 июля предупреждал о возможном ухудшении работы YouTube в России, ссылаясь на технические проблемы в работе принадлежащего компании Google оборудования. Позже в компании отмечали, что Google с 2022 года «не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в конце июля сообщил, что в ближайшие дни скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться сначала до 40%, а потом до 70%. Хинштейн назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом» против «администрации иностранного ресурса».

Позже он объяснял, что после начала военных действий на Украине Google перестала обслуживать и менять необходимую технику в России, «еще и отключив часть своих серверов». 1 августа ситуацию с YouTube прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Ютуб капут. Ибо неча», — написала она.