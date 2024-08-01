Жители России пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.РФ». Снижение скорости загрузки видео на этом сервисе ранее анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который назвал это «вынужденной мерой» против «иностранного ресурса».

По информации Downdetector, наибольшее количество жалоб россиян (407) было зафиксировано в 01:00 мск. В 02:00 этот показатель сократился до 275, а в 04:00 жалоб было 73. После 06:00 число жалоб пользователей вновь стало превышать сотню. К 10:49 было зафиксировано 156 жалоб. Для сравнения, 31 июля число сообщений о неполадках в разные часы не достигало и 50.

Чаще других на проблемы с YouTube жаловались жители Москвы и Московской области (22%), на втором месте по количеству жалоб — Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%).

Наиболее частыми неполадками, сообщения о которых получил Downdetector, стали сбои в работе сайта (46%) и общий сбой (30%).

По данным сервиса «Сбой.РФ», число жалоб на сбои в работе YouTube 1 августа превысило 2,4 тыс. (для сравнения, 31 июля их было всего 64). Большинство жалоб поступило из Москвы (28%), на втором месте Санкт-Петербург (9%).

Ситуацию с неполадками в работе YouTube прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Ютуб капут. Ибо неча», — написала она в своем телеграм-канале.

Прокремлевский политолог Сергей Марков заявил, что есть три «альтернативы» YouTube — Rutube, VK Видео и «Платформа» (этот сервис в июне представили российские разработчики из компании Rteam). Как отмечает «Осторожно, новости», «Платформа» утром 1 августа также не работает — как сказано на ее сайте, из-за «технических работ».

Что говорил Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн на прошлой неделе сообщил, что в ближайшие дни скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться сначала до 40%, а потом до 70%. По словам Хинштейна, такая мера коснется только «десктопных» версий.

Депутат назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом» властей, который направлен не против россиян, а «против администрации иностранного ресурса», нарушающего российское законодательство.

Позже Хинштейн объяснил, что основной объем (80%) контента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России, но после начала боевых действий России на Украине компания перестала обслуживать и менять необходимую технику, «еще и отключив часть своих серверов».

По словам депутата, из-за этого началась «деградация качества», за два года трафик YouTube снизился на 40%. Теперь же российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены прекратить работу с компанией по «серым схемам», что приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%), отмечал Хинштейн.

«Ростелеком» 12 июля предупреждал о возможном ухудшении работы YouTube в России, ссылаясь на технические проблемы в работе принадлежащего компании Google оборудования.

Позже в «Ростелекоме» говорили, что зафиксировано ухудшение качества загрузки видео, и отмечали рост жалоб в службу техподдержки компании. Ответственность за это «Ростелеком» возложил на корпорацию Google, «которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России».