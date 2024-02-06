Решений о полном запрете VPN в России в настоящее время нет. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник, 5 февраля, СМИ писали, ссылаясь на главу «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерину Мизулину, что с 1 марта 2024 года в России будут заблокированы крупные VPN-сервисы. Сама Мизулина позднее назвала такую информацию «вольной интерпретацией» своих слов.

Роскомнадзор в ответ на публикации о запрете VPN заявил, что средства обхода блокировок к противоправному контенту запрещены с февраля 2020 года.

«С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства», ― пояснили в ведомстве.

Мизулина 5 февраля посетила школу №1 в Екатеринбурге и ответила на вопросы учеников. Один из подростков на встрече спросил у главы ЛБИ, правдива ли информация «по источникам из интернета» о том, что с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы.

«Да, привет. Скорее всего, это именно так, но я тебе расскажу немножко, как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью», ― ответила Мизулина (видеозапись встречи опубликовал телеграм-канал «Свет Екатеринбурга»).

Мизулина добавила, что для «человека со знаниями» не составляет сложности создать «свой прокси дома, и никто не увидит».

«Соответственно, на сто процентов это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые такие услуги предоставляют большому количеству пользователей. То есть приложения, которые вы скачиваете, и так далее», ― сказала Мизулина.

Бесплатные VPN-сервисы для мобильных телефонов она назвала «дырой» и «порталом в ад», поскольку «данные выкачиваются с устройств бесконечно» и передаются третьим лицам.

«С точки зрения безопасности вашей личной и вашего гаджета этими приложениями абсолютно точно пользоваться нельзя. Вот в этом самая ключевая проблема, именно из-за этого государство принимает такие меры», ― добавила глава ЛБИ.

Появившиеся после этого сообщения о планах блокировки крупных VPN-сервисов Мизулина связала с «вольной интерпретацией» своих слов, заявив, что она «сказала иначе».

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать ресурсы, рассказывающие о способах и методах обхода блокировок. Согласно проекту приказа Роскомнадзора, ограничение доступа к такой информации начнется с 1 марта 2024 года. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Как пояснял зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, блокировке будут подлежать сайты, которые «описывают, как получить доступ к детской порнографии, пропаганде педофилии, информации о наркотиках, описании самоубийств и прочим запрещенным законом ресурсам».

Горелкин отмечал, что норма не относится к VPN-сервисам, которые соблюдают российские законы и не предоставляют доступ к запрещенным ресурсам. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что вводить ответственность за использование заблокированных VPN-сервисов не планируется.

В апреле 2022 года Песков признался в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 24», что сам пользуется VPN-сервисами. «Да, конечно. Ну, а почему нет? Это не запрещено», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, установил ли он VPN, который позволяет обходить блокировки в интернете.