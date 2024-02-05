СМИ сообщили со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину, что с 1 марта 2024 года в России будут заблокированы крупные VPN-сервисы. Сама Мизулина назвала эту информацию «вольной интерпретацией» своих слов. В Роскомнадзоре пояснили, что с марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Подробности — в материале RTVI.

5 февраля Мизулина посетила школу №1 в Екатеринбурге и ответила на вопросы учеников. Видео встречи опубликовал телеграм-канал «Свет Екатеринбурга». Один из подростков спросил у главы ЛБИ, правдива ли информация «по источникам из интернета» о том, что с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы.

«Да, привет. Скорее всего, это именно так, но я тебе расскажу немножко, как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью», ― ответила Мизулина.

Она добавила, что для «человека со знаниями» не составляет сложности создать «свой прокси дома, и никто не увидит».

«Соответственно, на сто процентов это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые такие услуги предоставляют большому количеству пользователей. То есть приложения, которые вы скачиваете, и так далее», ― сказала Мизулина.

Она назвала бесплатные VPN-сервисы для мобильных телефонов «дырой» и «порталом в ад», поскольку «данные выкачиваются с устройств бесконечно» и передаются третьим лицам.

«С точки зрения безопасности вашей личной и вашего гаджета этими приложениями абсолютно точно пользоваться нельзя. Вот в этом самая ключевая проблема, именно из-за этого государство принимает такие меры», ― добавила глава ЛБИ.

Реакция Мизулиной и Роскомнадзора

Появившиеся после этого сообщения о планах блокировки крупных VPN-сервисов Мизулина назвала «вольной интерпретацией» своих слов. «Я сказала иначе», — написала она в своем телеграм-канале, пообещав выложить полное видео позже. На момент написания материала ролика еще не было.

В комментарии «КП-Екатеринбург» Мизулина заявила, что не видела, какую именно ее цитату приводили СМИ, и посоветовала посмотреть полное видео ее ответа школьнику. «Это дезинформация», ― сказала она.

Роскомнадзор в ответ на публикации о запрете VPN заявил, что средства обхода блокировок к противоправному контенту запрещены с февраля 2020 года.

«С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства», ― пояснили «Интерфаксу» в ведомстве.

Запрет на рекламу VPN

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать ресурсы, рассказывающие о способах и методах обхода блокировок. Согласно проекту приказа Роскомнадзора, ограничение доступа к такой информации начнется с 1 марта 2024 года. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

«То есть, если тот или иной сайт описывает, как получить доступ к детской порнографии, пропаганде педофилии, информации о наркотиках, описании самоубийств и прочим запрещенным законом ресурсам, он также должен быть заблокирован», — пояснял зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

При этом он отметил, что норма не относится к VPN-сервисам, которые соблюдают российские законы и не предоставляют доступ к запрещенным ресурсам.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что вводить ответственность за использование заблокированных VPN-сервисов не планируется.