Мошенники разработали новую схему для кражи личных данных и вымогательства, предлагая россиянам сдавать аккаунт WhatsApp (принадлежит Meta*) в аренду. Об этом сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату — примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка», — рассказал он.

Мошенники публикуют объявления в телеграм-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями, предлагая «простую работу, стабильный доход, быстрые выплаты». Они просят передать временный доступ к WhatsApp, объясняя, что это нужно для работы, регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами.

Затем жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из SMS или временно передать сим-карту. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту. Они начинают писать знакомым владельца под его именем с просьбами срочно занять денег или предоставить личные данные.

«Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — отметил Бийчук.

Если через аккаунт вымогают деньги или совершаются другие преступления, разбираться с последствиями придется владельцу номера, подчеркнул эксперт. Обещанных денег жертвы не получают, а мошенники исчезают. WhatsApp из-за подозрительной активности блокирует номер, восстановить его уже невозможно.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена