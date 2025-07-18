Мессенджер Telegram вряд ли попадет в правительственный список интернет-ресурсов из недружественных стран, составляемый по поручению президента России, а вот WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам депутата, вероятность попадания WhatsApp в «черный список» высока из-за того, что он принадлежит «экстремистской организации Meta*». При этом на самом деле экстремистской в России признана не компания Meta* как таковая, а только ее деятельность по распространению соцсетей Facebook* и Instagram*. По поводу WhatsApp суд тогда давал разъяснения, что он не был запрещен, так как не распространяет информацию публично.

Горелкин добавил, что до сих пор нет ясности в вопросе юрисдикции Telegram. Из реестра Роскомнадзора следует, что владеющая мессенджером компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

«Но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах», — отметил депутат.

Он считает, что Telegram не попадет в список программного обеспечения и интернет-сервисов из недружественных стран, которые будут подвергнуты ограничениям в России, «особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке». При этом депутат подчеркнул, что это его личное мнение.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», — сообщил Горелкин в своем телеграм-канале.

Долю пользователей, которая «высвободится» после предполагаемого попадания WhatsApp в «черный список» правительства России, заполучит национальный мессенджер MAX, убежден депутат.

«Мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через “Госуслуги”, интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее», — пишет Горелкин.

Напомним, разговоры о возможной блокировке WhatsApp в России пошли еще несколько лет назад, когда мессенджер создал для пользователей возможность ведения публичных каналов с подписчиками и рассылкой сообщений по группам. Комментируя это нововведение сервиса, Горелкин говорил, что «у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент». В сентябре 2023 года депутат писал в своем телеграм-канале:

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена».

По словам Горелкина, владеющая мессенджером Meta* заняла «ярко выраженную русофобскую позицию, фактически поощряя публиковать в своих соцсетях призывы убивать российских граждан».

При этом другой первый замглавы комитета по информполитике Александр Ющенко заявлял тогда RTVI, что Горелкин высказал только свое личное мнение, но на комитетских заседаниях этот вопрос не обсуждался, и задача по блокировке мессенджера в целом не стоит.

«Другое дело, если руководство Meta* в лице WhatsApp будет избирательно подходить к распространению информации. <…> Почему заблокировали Facebook* и Instagram* — потому что они подходили избранно к распространению информации. Если такая практика пойдет по информационным каналам, тогда, соответственно, Роскомнадзор обязан на это обратить внимание», — прокомментировал депутат.

Ющенко подытожил, что сейчас предпосылок для блокировки нет, а в дальнейшем все будет зависеть от того, как будут работать каналы и как будет распространяться информация.

* Деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена