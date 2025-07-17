Госдума 17 июня приняла во втором чтении поправку о штрафах до 5 тыс. рублей за «умышленный» поиск экстремистского контента в интернете и соцсетях, в том числе с использованием VPN. Речь идет о материалах, внесенных в реестр Минюста (насчитывает 5,5 тыс. строк). Тема вызвала резонанс, инициативу раскритиковали общественные деятели, некоторые депутаты и военные блогеры. Их реакция — в подборке RTVI.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский уточнил, что нарушением будет считаться умышленный поиск и прослушивание песен из списка запрещенных, а также просмотр на YouTube видео из реестра экстремистских материалов. По словам Боярского, штрафа не последует за: использование VPN,

доступ с его помощью к инстаграму* и фейсбуку*;

просмотр интервью с участием людей, признанных иноагентами;

случайный просмотр и прослушивание запрещенного контента «без умысла»;

просмотр видео об экстремистской организации или даже созданного ею, если ролик не внесен в реестр Минюста. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что россияне могут «свободно» пользоваться VPN в «любых законных целях». Использование таких сервисов для совершения преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Я не могу сейчас комментировать законопроект, не знаком с этой инициативой депутатов. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем, чтобы ответить на вопросы людей.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина

Мы с командой с радостью перестанем мониторить контент с расчлененкой и убийствами. <…> Запретят нам мониторить экстремизм — ну и слава Богу. <…> Только вот дело отнюдь не в нас. Новый закон многим россиянам может создать проблемы, которые они не ожидали. Я вижу риски. Я не боюсь об этом говорить прямо. Нравится это кому-то или нет.

Главред RT и РИА Новости Маргарита Симоньян

Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК**, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — RTVI

Это первый прецедент у нас в России, когда будут взимать штраф за контент. Даже не его распространение, [наказание] не тех, кто его распространяет, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались. Зачастую совершенно случайно. Доказать злой умысел будет очень сложно.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»)

Цель закона — борьба с экстремизмом — оправдана. Но методы должны быть пропорциональны угрозе. Ответственность должна наступать за общественно опасное поведение, а не за факт интереса или получения информации. <…> Свобода доступа к информации — не угроза, а базовое условие устойчивого и правового государства.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР)

Если РКН, прокуратура, МВД, СК будут применять санкции, которые, условно говоря, не предполагались авторами этого закона, то, наверное, определенные корректировки будут внесены. Если нормы закона будут действовать исключительно против террористов и разного рода преступников, тогда все в порядке.

Член СПЧ Ева Меркачева

Чудны дела людские! Новость по мне так не просто странная, а какая-то дикая. Это как вообще будет работать?! <…> Я молчу про Конституцию, в которой прямые запреты на цензуру и на преследование за мыслепреступления, где провозглашена свобода совести, свобода получения информации и много чего другого, прекрасного и человеческого.

Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров

Наказание за поиск «экстремистских» материалов — следующий шаг по цензуре в стране. Сначала нельзя было репостить. Теперь нельзя будет искать, нельзя читать, нельзя знать, нельзя говорить.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Новый закон о штрафах за поиск запрещенного и экстремистского контента в интернете автоматически убивает <…> возможность даже сделать репортаж о том, что например релоканты наши устроили сбор донатов на ВСУ. А как такой репортаж делать, если контент экстремистский. Хотелось бы разъяснений. Насколько верно мы все поняли замысел авторов закона.

Военный волонтер Роман Алехин

То есть, у нас предлагают просто растоптать до конца уже потоптанную статью 29 Конституции РФ. По сути, мы говорим о том, что у нас запрещают свободу мысли при очень жестком ограничении свободы слова. <…>

Это ставит нас в положение, где над нами будут насмехаться и при этом обоснованно, потому что запрещать свободу мысли — это копировать Оруэлла и это смешно.

Политолог Сергей Марков

Если вы пару раз в месяц залезете посмотреть, что там враги России разжигают, — немного заплатите, незаметно для бюджета. А если каждый день лезете читать и смотреть врагов — разоритесь.

Журналистка Ксения Собчак

У нас каждый день что-то запрещают. Уследить за всем невозможно, это уже отметили многие, я подтверждаю. Мне интересно, если наступит момент, когда запрещать будет нечего, схлопнутся только депутаты или Вселенная в целом.

Военный блогер Сергей Колясников (ZERGULIO)

пост 16 июля

Цифровая вольница в России определенно заканчивается. В целом верно (см. Китай), но остается вопрос баланса, разумности и достаточности. Главное, чтобы в порывах сделать сначала безопасно, а потом хорошо и приятно уже себе — власти не дошли до чебурнета с мессенджером МАХ.

пост от 17 июля

Судя по метаниям чиновников и депутатов с новым законом о «преднамеренном поиске экстремистских материалов» — они и сами понять не могут, что за бодягу выдумали в очередной раз.

Военкор Андрей Филатов

Мы придем к тому, что интернет как таковой перестанет иметь смысл как способ добычи информации. Надо будет искать какие-то другие способы получения альтернативной информации, возможно даже экстремистской — ведь «читать» не значит «соглашаться и поддерживать».

Военкор Георгий Медведев

Я выступаю категорически против подобных инициатив. Знание — сила. Каждый человек для себя решает, противостоять этому или примкнуть. К последним — пристальное внимание, равно как и соразмерное наказание. Но человек имеет право интересоваться, разбираться и делать выводы. В противном случае мы можем получить проблем больше, чем пользы.

Телеграм-канал диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич»

Когда маразм крепчал. Скоро за упоминания материалов будут сажать (а с учетом передачи ФСБ подследственных из СИЗО — формируется вполне благоприятная почва для нового ГУЛАГа).

Самое главное в этом законопроекте то, что он нанесет огромный урон отечественной гуманитарно-аналитической сфере, специализирующейся на анализе и мониторинге экстремизма и его проявлений. <…>

Эта правка — это даже не инструмент и повод для тотального контроля за населением (так как узнать, кто там и что гуглил без соответствующих манипуляций будет трудно), а мощный апперкот интеллектуализму. Зато потом будет все по бумажкам и циркулярам, все стерильно и безопасно. На Западе такие шаги точно оценят.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена