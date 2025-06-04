Создать национальный мессенджер несложно, но это «уже прошедшая эпоха», а все планы на этот счет связаны с тем, что Telegram из-за своей популярности стал «бельмом на глазу», заявил RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, создать мессенджер сейчас технически несложно, для этого достаточно команды в 25-30 человек, но он не будет пользоваться популярностью без административной поддержки, поскольку люди уже пользуются другими ресурсами.

«Собственно, банки идут в создание телеграм-ботов не потому, что им нравится Telegram, а потому что там находятся люди. Плюс банки так выстраивают структуру телеграм-ботов, чтобы гарантировать безопасность общения. В банках тоже работают неглупые люди, которые понимают, что утечка данных скажется в первую очередь на них», — рассуждает эксперт.

Мессенджер, который представили Путину

По предварительным данным, речь идет о сервисе Max, компания-разработчик которого связана с VK. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что новый российский мессенджер:

создан на основе современной архитектуры,

оснащен ИИ-технологиями,

гарантирует высокое качество голосовой связи,

открыт для интеграции внешних сервисов, коммерческих и государственных (например, банков или госуслуг, включая предъявление цифровых документов).

«Мы в него можем встроить цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы и предоставит прямо в мессенджер цифровой документ, подтверждающий факт оказания услуги. Мы ведем техническую проработку этих сервисов», — поделился министр.

По словам Муртазина, это пример лоббизма холдинга VK, «который сегодня хотел бы занять какие-то ниши на рынке за счет административного ресурса», но вряд ли сможет добиться коммерческого успеха.

«Но, как мы видим на примере так называемой деградации YouTube, VK от этого особо не выиграл. Он показывает огромные убытки, и это достаточно непосильная ноша, потому что то же “Видео” неэффективно: там нет монетизации и прочего. С мессенджером, я думаю, получится примерно то же самое. Пользоваться им не будут, за исключением периметра общения с условным сайтом “Госуслуги”», — спрогнозировал аналитик.

Банкам, считает Муртазин, будет проще отказаться от мессенджера, где ответственность за безопасность возложена на какую-то структуру, из-за чего «данные потенциально могут быть скомпрометированы, и они их не контролируют».

В других странах не создают национальные мессенджеры: эти платформы «существуют сами по себе» на открытом рынке, без государственного участия в продвижении и «насаждении», пояснил эксперт.

«Россия пытается это сделать, потому что у нас Telegram — бельмо на глазу. Он слишком успешен, деньги зарабатывает, а у нас ничего своего нету», — убежден Муртазин.

На такое продвижение потребуются миллиарды рублей в год, и непонятно, «зачем сжигать эти деньги, тем более что достичь какого-то нового качества мы не сможем», рассуждает он.

«Мы как страна погрязли в идейной ловушке: государство бросает все свои силы на создание проектов, которые уже случились и успешны, и этот поезд не просто ушел, а прибыл на станцию назначения. Создавать мессенджеры сегодня — примерно то же самое, что 10 лет назад создавать какой-нибудь суперпортал. Эпоха ушла, а рынок уже поделили», — подытожил эксперт.

Главный претендент на роль национального мессенджера

В конце марта VK представила Max — бета-версию мессенджера с мини-приложениями, ботами и звонками. По интерфейсу и функционалу он напоминает Telegram и закрытую в 2024 году ICQ.

Пользователи могут обмениваться сообщениями в чатах, совершать аудио- и видеозвонки, отправлять войсы, стикеры и файлы до 4 ГБ. Встроенные чат-боты и мини-приложения позволяют обмениваться сообщениями в интерфейсе а-ля Telegram и WeChat по функционалу.

Помимо стандартных версий для Android, iOS, Windows и macOS есть веб-версия Max и API для разработчиков, чтобы создавать чат-боты и мини-приложения.

В апреле 2025 года в Max появился сервис GigaChat 2.0 со встроенной нейросетью: она умеет создавать тексты и изображения, расшифровывать аудио, сокращать статьи, видео и другие материалы.

Зачем в России нужен еще один мессенджер

В мае в Госдуму внесли законопроект о создании национальной платформы с функциями мессенджера и госуслуг, куда подключатся образовательные чаты и ресурсы. Основные требования — разработка российскими специалистами и включение в реестр отечественного ПО с обязательной предустановкой в гаджеты.

По задумке авторов законопроекта, пользователи ставить электронную подпись с помощью «Госключа» и использовать платформу в качестве цифрового идентификатора (электронного удостоверения личности) вместо паспорта, водительских прав, студенческого билета или школьной карты.

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что это будет цифровой ID для заселения в гостиницы, покупки алкоголя и т.п.

«В будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС», — добавил он.

По словам Боярского, органы власти, которым запрещено использовать иностранные мессенджеры, через национальный сервис смогут общаться с гражданами. Также в него, по словам депутата, будут приходить коды подтверждения (после интеграции с банками, маркетплейсами, соцсетями и др.).

Источник Forbes в Минцифры сравнивал проект национального мессенджера с идеей создания цифровых паспортов на портале «Госуслуги», предложенной министерством в 2023 году. Он отмечал, что ни один из существующих мессенджеров не отвечает требованиям законопроекта.

«Чтобы пользователи могли предъявлять документы, подтягивая их с “Госуслуг”, необходима глубокая интеграция с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сейчас ее имеют только банки и операторы связи», — подчеркнул собеседник.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с Forbes предположил, что новый сервис будет не дублировать, а дополнять «Госуслуги».

Шадаев сообщил в конце мая, что Минцифры рассматривало интеграцию «Госуслуг» с Telegram, но в итоге решило отказаться от этой идеи из-за нерешенных вопросов и теперь работает над объединением с Max.