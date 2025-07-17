В России могут ограничить работу коммуникационных сервисов и другого софта из недружественных стран. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин, о чем свидетельствует информация на сайте Кремля.

«Представить предложения <…> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в документе.

Соответствующие инициативы кабмину поручено представить до 1 сентября 2025 года. Параллельно президент потребовал до конца лета проработать варианты расширения господдержки российских разработчиков программного обеспечения, ориентированных на экспорт. Ответственным за исполнение этих поручений назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава государства дал соответствующее распоряжение после майской встречи с представителями предпринимательских кругов. Как отметил один из участников встречи, некоторые платформы, в частности Zoom, несмотря на заявленный уход с российского рынка, продолжают функционировать, что наносит многомиллиардные убытки отечественным IT-разработчикам.

Путин в ответ призвал «отвечать взаимностью» зарубежным технологическим гигантам, которые, сделав громкие заявления об уходе из России, на деле сохраняют свое присутствие и доходы в стране, при этом ограничивая права российских пользователей.

«Надо их душить, согласен полностью. Говорю без всякого стеснения — потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально удобные условия для работы у нас на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — заявил тогда Путин.

Коммуникационные сервисы представляют собой цифровые платформы, объединяющие различные форматы обмена сообщениями в едином интерфейсе, включая мессенджеры, социальные сети, электронную почту и сервисы видеосвязи.

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на использование зарубежных коммуникационных платформ для передачи персональных данных, финансовой информации и служебной переписки. В рамках этой политики в октябре 2024 года был заблокирован Discord, а в декабре аналогичные ограничения коснулись Viber. Перечень запрещенных сервисов регулярно обновляется в связи с несоответствием требованиям российского законодательства о локализации данных и информационной безопасности.

В июле 2025 года кабинет министров утвердил компанию «Коммуникационная платформа» (входит в группу VK) в качестве оператора национального сервиса обмена сообщениями. Такое решение правительство приняло для исполнения нового закона о создании многофункционального сервиса обмена информацией, подписанного президентом месяцем ранее.

В качестве технологической основы для национального сервиса обмена информацией выбрана платформа Max, развитием которой также занимается VK. Согласно ранее озвученным планам, новый сервис интегрирует возможности различных российских цифровых платформ — государственных, банковских и коммерческих.

Мессенджер Max сочетает в себе традиционные функции общения с расширенными возможностями, включая аудио- и видеозвонки, обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, передачу файлов различных форматов и встроенную систему денежных переводов. Особенностью платформы является интеграция бизнес-решений в виде мини-приложений и чат-ботов, позволяющих решать повседневные задачи пользователей.