Роскомнадзор (РКН) сообщил о «частичном ограничении» звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp, передает РИА Новости. В ведомстве такое решение объяснили необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве указали, что владельцам этих мессенджеров неоднократно направлялись требования о принятии мер, но они были «проигнорированы».

Никаких иных ограничений функционала Telegram и WhatsApp не вводится, добавили в РКН.

В Минцифры, комментируя решение Роскомнадзора, заявили, что доступ к звонкам в иностранных мессенджерах «будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства».

«Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры — у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы», — говорится в сообщении министерства.

Владельцы Telegram и WhatsApp отказываются предоставлять данные по запросам правоохранительных органов, в том числе о планировании и совершении терактов на территории России, заявили в Минифры. В то же время «все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются», отметили в пресс-службе ведомства.

Как считают в Минцифры, решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах позволит снизить количество мошеннических вызовов, эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее. Кроме того, блокировка звонков снизит риск финансовой ответственности для операторов связи, говорится в сообщении.

Решение Роскомнадзора о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp поддержал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его мнению, это «единственно верный шаг в борьбе как с телефонным мошенничеством, так и в обеспечении антитеррористической безопасности».

«Почти треть, а именно 27% российских граждан сталкивались с телефонным мошенничеством, которое совершалось с использованием иностранных мессенджеров. С ним сталкивался и я, а также мои друзья, родственники, коллеги и сотрудники. Некоторые из них стали жертвами, потеряв не один миллион рублей — кредитных средств или многолетних сбережений. И каждый раз именно через WhatsApp и Telegram совершались эти злодеяния», — написал Боярский в своем телеграм-канале.

Депутат выразил мнение, что владельцы иностранных мессенджеров «фактически стали пособниками преступников». «Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество. Если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников — значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным», — резюмировал Боярский.

Почему начали блокировать звонки в WhatsApp и Telegram

С вечера 10 августа пользователи WhatsApp и Telegram жаловались на сбои в работе мессенджеров. Часть жалоб была связана с проблемами соединения во время видеозвонков: вызовы не проходят или сбрасываются, не всегда приходят уведомления, а работа приложений нестабильна.

По данным источников «Осторожно Media», заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Компании считают, что такое решение поможет решить проблему кибермошенничества и предотвратит полную блокировку зарубежных мессенджеров, потому что «будут сняты основные претензии силовиков», говорится в публикации.

Сотовые операторы обосновали свою просьбу тем, что им нужны дополнительные доходы, чтобы поддерживать инфраструктуру, поскольку в противном случае подорожание базовых станций и рост трафика мобильного интернета приведет к снижению скорости сети, пишет «Осторожно Media». В то же время блокировка звонков в зарубежных мессенджерах, как считают компании, позволит вернуть трафик в обычные голосовые вызовы.

Собеседники «Осторожно Media» и РБК отметили, что Минцифры изначально не поддерживало предложение «большой четверки» операторов. Однако обсуждение этого вопроса было продолжено.

Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке ранее рассказал, что выборочную блокировку звонков в Telegram и WhatsApp начали тестировать еще 1 августа.

В июле первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, мессенджер с большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Горелкин выразил мнение, что претендентом на долю WhatsApp станет российский национальный мессенджер МАХ.