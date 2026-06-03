Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по количеству жертв жары за всю историю наблюдений в Испании: 101 человек погиб из-за нее еще до начала лета. Об этом заявили министр здравоохранения Моника Гарсия и ответственный за здоровье и изменение климата в ее ведомстве Эктор Техеро на презентации нового Плана мер по борьбе с высокими температурами, сообщает El Mundo.

Тройка лидеров по числу умерших — Астурия, Галисия и Страна Басков, причем большинство жертв — пожилые женщины. Смертность втрое превышает средний показатель за последние десять лет и вписывается в тревожную тенденцию.

По данным системы мониторинга смертности испанского Минздрава, с 2015 по 2025 год в стране от жары скончались более 27,5 тысячи человек. В прошлом году жертвами стали 3832 человека — это второй худший показатель в истории Испании.

Однако проблема не только в самих смертях. Во время волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а несчастных случаев на производстве — до 17%.

«Проблема не только в том, что становится жарче. Проблема в том, что жара приходит все раньше, когда наши организмы еще не акклиматизировались, а при этом у нас сохраняется социальное восприятие, что весной риска еще не существует», — заявила министр.

В последнюю неделю мая температуры в Испании были на 10—15 градусов выше обычных. По прогнозам Государственного метеорологического агентства страны, лето будет жарче нормы на большей части ее территории. Метеорологическое лето там теперь почти на шесть недель длиннее, чем в 80-х годах.

Главное техническое новшество плана 2026 года — обновление порогов опасной температуры. Система предупреждений работает через портал meteosalud.es, где ежедневно обновляется прогноз риска на ближайшие три дня. Риски визуализированы по типу светофора — желтый, оранжевый и красный.

Техеро предупредил, что эти уровни имеют разное значение для разных категорий населения. Самый экстремальный случай, по его словам, — это «женщина 75 лет, живущая одна, в бедном районе, в доме без кондиционера»: для нее умеренное предупреждение о риске может нести серьезную угрозу.

Пожилой возраст и низкий доход — два фактора, которые, согласно научным данным, больше всего повышают уязвимость к экстремальной жаре. Министр Гарсия вдобавок связывает адаптацию к климату с социальной справедливостью.

«Тысячи школьников по-прежнему проводят часы в классах, где температура превышает +35°С. Возможно, пришло время спросить себя, почему мы продолжаем терпеть в детстве то, что считается неприемлемым для взрослых», — заявила она.

Гарсия выразила недовольство пассивностью некоторых администраций, особо упомянув бывшего мадридского советника по здравоохранению, который в прошлом году предложил детям сделать веера и обмахиваться ими во время занятий.

«Когда мы говорим об изменении климата, мы также говорим о здоровье, а когда мы говорим о здоровье, мы говорим о защите жизней», — подытожила министр здравоохранения Испании.