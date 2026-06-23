Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов отправлен под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там уточнили, что меру пресечения избрал Тверской районный суд Москвы. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, что грозит максимально 10 годами лишения свободы.

О задержании Полубояринова ранее сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования. Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что следователей заинтересовал эпизод, имевший место в 2016 году.

Источник ТАСС подтвердил, что дело относится к тому периоду, когда Полубояринов работал во Внешэкономбанке (ныне госкорпорация развития ВЭБ.РФ).

Михаил Полубояринов руководил «Аэрофлотом» с 2020 по 2022 годы. До этого с 2009 года был членом правления Внешэкономбанка — ВЭБ.РФ — в качестве директора департамента инфраструктуры, заместителя и первого заместителя председателя.

Собеседники РБК утверждают, что уголовное дело было возбуждено московскими следователями еще 27 апреля. По их словам, вменяемые экс-главе «Аэрофлота» злоупотребления могут быть связаны с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс».

Ранее по делу, тоже связанному с этими двумя банками, был задержан зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий с тяжкими последствиями. В начале мая суд поместил его под домашний арест.

Причина санации обоих банков — последствия финансового кризиса 2008 года: они столкнулись с паническим оттоком вкладов физических лиц и дефицитом ликвидности. По решению ЦБ акции «Глобэкса» были по символической цене выкуплены Внешэкономбанком (ВЭБ). Под его же контроль перешел и Связь-банк.

ВЭБ получил от ЦБ 212,6 млрд рублей, на которые выкупил проблемные долги обоих банков и перевел их на баланс своих структур. Продать «Глобэкс» и Связь-банк не удалось, поэтому в 2018 году их объединили.

В 2019 году ВЭБ вернул Центробанку полученные на санацию 212,6 млрд рублей. Минфин разместил в его пользу облигации федерального займа (ОФЗ) на ту же сумму. Потери от санации распределили между правительством, ВЭБом и ЦБ. Вскоре ВЭБ вышел из капитала объединенного Связь-банка, который через пару лет передали тоже прошедшему санацию Промсвязьбанку (ПСБ).