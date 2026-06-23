Президент США Дональд Трамп в частном порядке посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать «смелее» в отношении России, чтобы подтолкнуть Москву к содержательным переговорам. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Трамп говорит, что на самом деле не верит, что [президент РФ Владимир] Путин сделает хоть что-нибудь без давления», — утверждает источник, знакомый с ходом недавней встречи Трампа и Зеленского.

Американские чиновники не стали прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли Трамп удары ВСУ вглубь российской территории, но подтвердили, что он считает силу ключевым фактором.

«Президент верит в мир через силу», — заявил один из них.

Ранее Зеленский заявил, что в отдельных телефонных разговорах Трампа с ним и Путиным накануне саммита G7 якобы обсуждалась возможность трехсторонней встречи в США.

«Такую встречу можно было бы организовать в США в таком формате, при котором Путину было бы значительно сложнее отказаться — по крайней мере отказать президенту Трампу», — сказал украинский лидер.

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг, что Путин и Трамп обсуждали возможность организации такой встречи в США.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, встреча Зеленского и Путина в США была бы «идеальным» вариантом, а главе Белого дома эта идея якобы понравилась.

Американские официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, подтвердили Kyiv Independent, что Киев действительно предложил организовать такой саммит. Вместе с тем они предупредили, что в «ближайшем будущем» такая встреча не ожидается.