Вооруженные силы США нанесли по Ирану двенадцатый за последние недели удар подряд. Новая серия атак началась в 17:30 по восточному времени в среду и завершилась около 22:30, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным военных, авиация и корабли ВМС атаковали иранские военные объекты: средства морского базирования, склады ракет и беспилотников, посты берегового наблюдения и системы противовоздушной обороны. В CENTCOM уточнили, что удары затронули десятки военных объектов Ирана на суше, одновременно американский флот возобновил блокаду иранского побережья с моря.

Серия ударов идет с 7 июля, когда стороны нарушили действовавшее перемирие после атак Ирана на суда в Ормузском проливе. Пентагон объясняет продолжающиеся удары необходимостью снизить способность Тегерана угрожать торговому судоходству в проливе.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут «бомбить и уничтожать» по мосту или электростанции в Иране за каждое нападение на танкер в Ормузском проливе. В Тегеране на это ответили: по данным иранских СМИ, официальный представитель пригрозил ударами по инфраструктуре и энергообъектам в регионе в случае, если Вашингтон реализует угрозу.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что после попытки пройти через заминированный участок южнее пролива загорелся один нефтяной танкер, еще два судна развернулись назад.

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, заявили, что атаковали дронами и ракетами два саудовских танкера в Красном море — «Лайлу» и «Энселию», объяснив это нарушением объявленной ранее морской блокады судов Саудовской Аравии. Управление морской торговли Великобритании подтвердило атаку неопознанным снарядом на танкер в Красном море, в 70 морских милях к юго-западу от саудовского города Эш-Шукайк; судно загорелось, пострадавших нет.

На фоне эскалации растут нефтяные котировки: баррель нефти марки Brent в среду впервые с начала боевых действий превысил отметку в 95 долларов — примерно на 20 долларов больше, чем до возобновления боевых действий 7 июля. Совместный морской информационный центр в Бахрейне зафиксировал трехнедельный минимум коммерческого судоходства через Ормузский пролив: во вторник его пересекли всего три судна.

В Иордании во время очередного иранского ракетного обстрела в среду средства ПВО сбили четыре ракеты, еще две упали на незаселенной территории без пострадавших и разрушений, сообщили иорданские военные.

Президент Трамп в среду также принял участие в церемонии возвращения тел четырех американских военнослужащих, погибших в Иордании и Ираке во время войны с Ираном. Позднее, выступая перед аудиторией в городе Мариетта в штате Джорджия, он назвал церемонию в Дувре «очень тяжелым зрелищем» и рассказал, что пригласил семью погибшего лейтенанта Тайлера Джеймса Фихана лететь с ним в Джорджию на борту самолета Air Force One.

По данным Пентагона, с начала войны погибли 18 американских военнослужащих. Министр обороны США Пит Хегсет оценил расходы на войну с Ираном в 37,5 миллиарда долларов. Об этом он заявил, выступая в комитете Сената по ассигнованиям. Источники CBS News утверждают, что реальные затраты значительно выше, поскольку в оценку не включены расходы на восстановление поврежденных американских баз.

Отдельно Иран обвинил Вашингтон в том, что тот использует подземный объект Пикакс-Маунтин, связываемый с иранской ядерной программой, как предлог для новых ударов — после того как Трамп пригрозил атаковать этот объект. Источник CNN сообщил, что глава Моссада Роман Гофман две недели назад провел встречи с представителями администрации Трампа в Вашингтоне и передал разведданные об этом объекте, урановой программе Ирана и состоянии его экономики.

Великобритания объявила об эвакуации дипломатического персонала из Ирана, сославшись на ситуацию с безопасностью в стране.