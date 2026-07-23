Парламентарии от КПРФ разработали законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения на выборах, сообщил RTVI депутат Госдумы Георгий Камнев.

«КПРФ разработала законопроект, в котором предлагает усилить уголовную ответственность за преступные деяния, совершаемые председателями избирательных комиссий, их заместителями и членами комиссий, а также перевести их в категорию тяжких преступлений с максимальным сроком лишения свободы до 6 лет, если деяние совершено группой по сговору — до 8 лет», — рассказал Камнев.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования), частью первой и третьей ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня для голосования на референдуме, в том числе совершенная группой лиц), уточнил депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается для осужденных по этим статьям установить запрет «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет», сообщил автор поправок.

«Одна из самых массовых шуток о выборах — не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Выборы всегда должны быть честными, иначе в них нет никакого смысла. Понимая, что за нарушения придется отвечать по Уголовному кодексу, многие десять раз подумают, поддаваться ли давлению, если оно имеет место быть, чтобы, условно, подбрасывать бюллетени с галочками в нужных местах. А тем, кто ничего не нарушает, никакая ответственность не страшна», — заявил Камнев.

Законопроект, авторами которого стали сенатор Айрат Гибатдинов, а также депутаты, среди которых Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Михаил Матвеев, направлен в правительство РФ для получения отзыва, необходимого для внесения в Госдуму.