Астрономы впервые обнаружили у внесолнечной планеты луну, которая озадачила ее первооткрывателей: новый объект с трудом подходит под определение спутника и не является планетой. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Необычный объект CD-35 2722 B из редкого класса так называемых коричневых карликов был обнаружен рядом со звездой CD-35 2722 методом прямого построения изображений еще в 2011 году. Последующие измерения показали, что он в 37 раз тяжелее Юпитера и совершает один оборот вокруг звезды за 5 тысяч лет.

Коричневые карлики — горячие газообразные объекты, видимые в инфракрасном свете, слишком велики, чтобы считаться планетой, и недостаточно массивны, чтобы в них устойчиво протекали термоядерные реакции, идущие на звездах.

Астрономы под руководством Кевина Хоя решили узнать, нет ли у этой тяжелой «экзопланеты» невидимого спутника. Для этого они использовали спектрограф CRIRES+, установленный на чилийском телескопе VLT Европейской южной обсерватории. Он позволил исследовать объект методом радиальных скоростей, используемым при открытии у других звезд экзопланет, которых к сегодняшнему дню открыто свыше 6 тыс.

Если планета вращается вокруг звезды, звезда колеблется на луче зрения — и эти движения можно отследить, изучая спектр звезды. Метод состоит в регистрации сдвигов отдельных линий в спектре то в синюю, то в красную сторону.

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Такие измерения были проведены с октября 2023 года по февраль 2026 года. С их помощью у коричневого карлика были замечены небольшие периодические колебания, указывающие на то, что у него есть спутник массой порядка 0,9 массы Юпитера и периодом обращения 170 суток.

«Насколько мы знаем, это первый случай, когда подобный метод дал указание на спутник, вращающийся вокруг коричневого карлика-компаньона», — говорится в исследовании.

Однако, открыв этот объект, ученые столкнулись с проблемой его классификации: можно ли считать его первой открытой экзолуной?

Саму систему из звезды и минимум двух объектов автор открытия Хой называет суперстранной.

«Эту систему в некотором смысле сложно описать, используя привычные для Солнечной системы слова “планета” и “луна”. Этот экзоспутник достаточно массивен, чтобы подходить под определение планеты, но он не вращается вокруг звезды, хотя и вращается вокруг объекта, вращающегося вокруг звезды, — рассуждает Хой. — Будучи странным “третьим колесом” в этой системе, он склоняет нас назвать его луной, хотя и не похож на небольшие твердые луны, которые мы видим в нашей Солнечной системе».

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«В Солнечной системе у нас есть четкое разграничение между планетами и Солнцем, поэтому определение спутников довольно простое. В системе CD-35 2722, где границы между звездами, планетами и спутниками оказались размыты, все это описывать становится сложнее», — считает соавтор исследования Элис Зурло.