Лукашенко использует сотрудничество с Китаем для снижения зависимости от России. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Станислав Бышок.

По его словам, Минск зарабатывает десятки миллиардов долларов на транзите китайских товаров в Европу, а также на экспорте калийных удобрений в КНР. При этом Пекин не требует от Беларуси политических преобразований, что Лукашенко ценит больше всего.

«В этом смысле Китай для Лукашенко — идеальный вариант», — пояснил эксперт.

Пекин же, как он считает, в нынешней международной обстановке особенно нуждается в предсказуемых партнерах, и Беларусь соответствует этому критерию.

Белорусский политолог Петр Петровский отметил в беседе с «Лентой.ру», что Минск и Пекин давно развивают военно-промышленное сотрудничество, хотя публично это почти не афишируется. По его словам, речь идет о роботизации, производстве чипов, беспилотников и системах борьбы с БПЛА.

«Одна из главных задач белорусских властей сейчас — максимально модернизировать и автоматизировать национальную промышленность. Без микроэлектроники здесь не обойтись: она одинаково важна и для гражданских, и для военных предприятий», — заявил эксперт.

Китай, внимательно следящий за технологической стороной конфликтов, готов делиться подобными технологиями с идеологически близкими странами, включая их в свои производственные цепочки, добавил собеседник издания.

В конце июня Лукашенко посетил Пекин, где встретился с Си Цзиньпином. Они подписали ряд соглашений, и Минск назвал тот визит «историческим пиком» в двусторонних отношениях.

В Кремле заявили, что не видят ничего необычного в развитии связей Минска и Пекина. В 2025 году товарооборот между странами превысил $6 млрд, а стороны намерены довести его до $10 млрд. Китай также участвует в модернизации белорусских предприятий, поставляя оборудование и технологии.

Сам Лукашенко неоднократно заверял, что Минск не делает выбора между Москвой и Пекином, а стремится к многовекторной внешней политике.