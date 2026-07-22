Киргизия договорилась о строительстве мини-НПЗ на юге страны стоимостью $25 млн, сообщает Reuters. По данным агентства, проект должен увеличить внутреннее производство топлива и снизить зависимость от импорта на фоне сокращения поставок из России.

Соглашение заключено с киргизско-китайской компанией Central Asian Energy LLC. Она же профинансирует строительство. Мощность предприятия составит 450 тыс. тонн в год. Завод будет выпускать бензин и дизельное топливо, соответствующие экологическим стандартам К5 и К6, а также битум и моторные масла. Первый этап строительства планируют завершить осенью 2026 года.

Более 90% бензина и нефтепродуктов Киргизия импортирует из России. С конца мая российский рынок сталкивается с нехваткой топлива из-за сокращения производства на НПЗ после атак украинских беспилотников, говорится в статье.

В конце июня Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщила о дефиците бензина АИ‑95 и АИ‑98, который связывала с ограниченными поставками из России и сезонным ростом спроса. Для стабилизации рынка власти временно регулировали цены, затем отменили государственное регулирование стоимости АИ‑95 и запретили экспорт нефтепродуктов.

Указ о бессрочном запрете экспорта бензина, дизельного топлива и нефти датирован 13 июля и опубликован на следующий день. Ограничение будет действовать «до насыщения внутреннего рынка».

По данным Reuters, в июне экспорт авиакеросина по железной дороге в страны Центральной Азии и Афганистан снизился более чем на 92% по сравнению с маем — до 3,8 тыс. т. Поставки бензина сократились на 34%, до 99,3 тыс. т.

2 июля Киргизия обратилась за помощью в обеспечении стабильных поставок топлива к Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. Обращение последовало после того, как президент России Владимир Путин допустил запрет экспорта дизельного топлива, признав рост дефицита на внутреннем рынке.

«Для обеспечения устойчивых поставок топлива направлены официальные запросы в соответствующие органы власти Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Азербайджан, Республики Узбекистан и Туркменистана», — говорилось в заявлении энергетического ведомства Киргизии.

Бишкек сообщил о заключении контрактов на поставку дизельного топлива и авиакеросина с Беларусью и Китаем, они ожидаются в ближайшее время. Кроме того, по соглашению с Узбекистаном часть нефтепродуктов будут перерабатывать на узбекских НПЗ, после чего готовое топливо отправят обратно в Киргизию.

Соседний Таджикистан, также зависящий от российских поставок, ранее сообщал о запасах топлива на 60 дней и поиске новых поставщиков среди ближайших стран.