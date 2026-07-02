Киргизия обратилась к России, Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану по вопросу поставок топлива; ранее республика почти полностью покрывала свои потребности за счет импорта российских нефтепродуктов. О мерах по защите внутреннего рынка от рисков сообщило киргизское Министерство энергетики.

В публикации министерства не упоминаются проблемы с топливом в самой России.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство объяснило свои действия тем, что на внутренний рынок Киргизии влияют «изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть».

Параллельно власти ведут переговоры о диверсификации поставок и расширении международного сотрудничества в энергетической сфере, а также уделяют внимание увеличению внутренних производственных возможностей, добавили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что сейчас в республике сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов, а поставки по ранее заключенным контрактам идут на постоянной основе.

Главным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию остается Россия: на нее приходится около 90—95% импорта. С 1 июня российское правительство ввело временный запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября 2026 года, а 31 января — новый временный запрет на вывоз бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля. В обоих случаях решения объяснялись необходимостью поддержать стабильность на внутреннем топливном рынке. При этом запрет на экспорт автомобильного бензина не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов.

В конце июня в Кремле заявили, что Россия контактирует с другими странами о возможности закупки нефтепродуктов «по приемлемым ценам». О каких именно странах идет речь, не уточнялось.

Источники Reuters ранее сообщили, что Москва начала закупки бензина у Индии, а также планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в том числе из Беларуси.

Другие собеседники агентства утверждали, что Казахстан якобы согласился передать России 50 тыс. тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Однако Минэнерго республики заявило, что не получало обращений из Москвы. Оно подчеркнуло, что готово при определенных условиях осуществить поставки, но на коммерческой основе.

В конце июня президент России Владимир Путин признал, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали дефицит бензина в некоторых регионах. Он заверил, что власти справляются с проблемой, в том числе направив на внутренний рынок ранее накопленные запасы.