Казахстан готов рассмотреть продажу автомобильного топлива России на коммерческой основе, если получит официальное обращение от правительства РФ. Так в Минэнерго республики прокомментировали сообщение Reuters о том, что Астана якобы готовит «гуманитарные поставки» бензина Москве, передает Tengrinews.kz.

В казахстанском ведомстве назвали другие условия, помимо официального запроса Москвы, при которых страна может продать России нефтепродукты:

у самой республики их должно быть достаточно для «полного и бесперебойного» обеспечения внутреннего рынка;

должен быть «свободный ресурсный потенциал»;

должны отсутствовать риски для покрытия потребностей граждан и экономики Казахстана.

Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов возможно исключительно при соблюдении этих условий, подчеркнули в казахстанском Минэнерго.

Агентство Reuters сообщило 1 июля со ссылкой на четыре источника в отрасли, что Астана якобы согласилась передать России 50 тыс. тонн бензина Аи-95 и Аи-92 в качестве гуманитарной помощи. Местом, откуда был прислан материал, указывалась Москва, согласно перепечатке на сайте Arab News.

Источники утверждали, что поставки будут осуществляться с казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) «Павлодар» и «Конденсат».

Другие собеседники агентства ранее сообщали, что Россия также начала импортировать бензин из Индии. По данным Reuters, из Индии уже отправлено не менее 60 тыс. тонн бензина; один из источников агентства говорил о двух танкерах с партиями по 30—40 тыс. т.

Как говорилось в том же тексте, Минэнерго Казахстана в комментарии, направленном по электронной почте, заявило, что не получало запроса от российских госструктур о гуманитарных поставках топлива.

При этом ведомство не исключило поставки с завода «Конденсат», который перерабатывает нафту, поставляемую российской «Татнефтью», сказано в публикации.

«Если такие поставки осуществятся, автомобильный бензин будет производиться с использованием сырья, поставляемого российской компанией “Татнефть”», — процитировало агентство комментарий Минэнерго Казахстана.

Источники Reuters отметили, что поставки и платежи могут осложнить санкционные риски, связанные с конфликтом на Украине.

28 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с топливом признал, что удары дронов по НПЗ спровоцировали дефицит в некоторых регионах. Однако он заверил, что страна справляется с проблемой. По его словам, на внутренний рынок направили ранее накопленные объемы топлива, а для стабилизации ситуации временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

30 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия контактирует с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов «по приемлемым ценам». Конкретные страны не были названы. Один из собеседников Reuters ранее утверждал, что Москва в целом планирует закупать за рубежом около 400 тыс. тонн топлива в месяц, в том числе у Беларуси.