По мере приближения к завершению активной фазы туристического сезона в Турции практически не остается дешевых туров с близкой датой вылета. Об этом рассказал 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он напомнил, что за последние годы количество горящих путевок планомерно уменьшалось за счет более точного планирования загрузки как туристическими операторами, так и авиакомпаниями.

Из-за этого ожидание низкой стоимости непосредственно перед вылетом перестало оправдывать себя, так как предложений, которые существенно выделяются из общего ценового диапазона, практически не остается.

Мурадян также отметил, что сегодня среднестатистические сентябрьские туры стоят на 10-15% дешевле предложений на фоне второй фазы августовского пика выезда и въезда в Турцию, а по мере приближения к дате выезда цены только увеличатся.

По словам вице-президента АТОР, когда туроператоры фиксируют низкий интерес покупателей к дальним датам, они могут прибегнуть к заблаговременной оптимизации рейсовых программ, из-за чего перед вылетом не остается большого количества свободных мест, которые раньше могли реализовывать со скидкой.

Ранее руководитель туристической фирмы Наталья Ансталь рассказала, что самые дешевые горящие путевки встречаются на массовых маршрутах с широкой чартерной программой, которые включают популярные курорты со значительным разнообразием туров. Она уточнила, что большая часть таких туров приходится на Турцию и Египет с их широким выбором отелей и высоким уровнем конкуренции за клиентов между туроператорами.