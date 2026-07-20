Наиболее дешевые горящие путевки можно найти на массовых маршрутах с широкой чартерной программой. Об этом рассказала Life.ru руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь.

По ее словам, такие направления включают в себя популярные курорты со значительным разнообразием туров, чей спектр охватывает как формат «все включено», так и самые базовые пакеты.

Эксперт уточнила, что основная масса таких туров приходится на Турцию и Египет, где есть широкий выбор отелей и высокий уровень конкуренции за клиентов между туристическими операторами.

Третьей страной в этом списке Ансталь назвала Объединенные Арабские Эмираты, которые расширяют полетные программы после временного спада, что приводит к формированию схожей рыночной ситуации.

Говоря о внутренних направлениях, Ансталь обратила внимание на Анапу, Геленджик, Минеральные Воды и Сочи. Путешественники, ориентированные на доступность путевок и отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт, выбирают Абхазию.

Самые низкие цены на подобные направления чаще всего можно увидеть за несколько суток до планируемого вылета, так как туроператорам необходимо заполнить пустующие места на рейсах и в отелях.

Если клиент готов оперативно сделать выбор и не привязан к конкретным числам, он может найти цены со скидкой 50-70%, уточнила эксперт. В то же время, напомнила она, такая путевка не означает идеальных условий поездки.

Ансталь пояснила, что горящие путевки чаще всего подразумевают рейсы, пользующиеся меньшим спросом из-за дневных вылетов и ранних обратных перелетов.