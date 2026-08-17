Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима администратора телеграм-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь»* Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Полякову также назначили штраф в размере 800 тыс. рублей, лишили его звания полковника ФСБ в отставке и ограничили право на администрирование интернет-ресурсов, передает «Осторожно, новости».

Другие фигуранты дела ― бизнесмен Александр Санин и переводчик Денис Савицкий ― получили девять и восемь лет колонии соответственно. Еще один ― руководитель компании «Бизнес коммуникации» Иван Самойленко ― объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 44 млн рублей.

По версии обвинения, Поляков и его сообщники вымогали 50 млн рублей у руководства российской IT-компании «Ланит» за удаление и блокировку негативных публикаций («блок на негатив»).

Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 год гендиректор «Ланита» Алексей Казин передал «Незыгарю»* 44,7 млн рублей, а вице-президент компании по общим вопросам Алексей Слепнев в 2023-м заплатил паблику 5,3 млн рублей.

Как считает следствие, Поляков и Самойленко разработали схему вымогательства. В подконтрольных экс-полковнику телеграм-каналах (среди них, помимо «Кремлевской прачки» и «Незыгаря»*, упоминаются Brief* и ВЧК-ОГПУ*) публиковались негативные посты о выбранных жертвах.

Компания Самойленко использовалась для прикрытия: с ней пострадавшие заключали договор о продвижении положительного образа в СМИ.

Санин и Савинский, по данным обвинения, должны были вовлекать в схему «других неустановленных лиц», договариваться с прочими телеграм-каналами о публикациях и разрабатывать стратегию по «массированной информационной атаке». Кроме того, они обналичивали полученные деньги.

Фигуранты не признали вину. Адвокат Санина Алексей Киреев говорил RTVI, что предприниматель не знаком с Поляковым, услышал его фамилию впервые во время задержания и вообще «оказался в деле совершенно случайно». По словам защитника, свидетели и потерпевшие Санина также не знают.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов