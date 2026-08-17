Великобритания делает ставку на эскалацию российско-украинского конфликта, заявили в посольстве РФ в Лондоне после публикации Times о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь России.

В дипмиссии указали, что Соединенное Королевство выступает пособником и соучастником атак Киева на российскую территорию «ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками».

«У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена», — подчеркивается в сообщении.

О том, что Украина начала использовать британские дроны для нанесения ударов вглубь территории России, ранее сообщила The Times. По данным газеты, ВСУ применяли произведенные в Великобритании БПЛА в течение последних шести месяцев, в частности, в ходе атак на НПЗ в Волгограде и Ярославле. Среди применяемых моделей в статье указан беспилотник Nyan, выпускаемый компанией Callen-Lenz (дочерняя структура BAE Systems).

Москва считает недопустимыми поставки Западом оружия Киеву. 15 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась к властям США и Турции с просьбой прояснить обстоятельства возможной передачи Украине крупной партии американского оружия, которое сейчас находится на вооружении турецкой армии.