Россия обратилась к властям США и Турции с просьбой прояснить обстоятельства возможной передачи Украине крупной партии американского оружия, которое сейчас находится на вооружении турецкой армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Госдеп направил в Конгресс документ, согласно которому Украине на безвозмездной основе могут передать партию из 12 пусковых установок M270 MLRS, 2,5 тыс. неуправляемые кассетные ракеты M26, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Стоимость этого груза — примерно $255,9 млн. Кроме того, отдельно упоминалась партия из 70 оперативно-тактических ракет ATACMS (стоимость — около $28 млн).

Как указано в документе Госдепартамента, вооружение переходит Украине через посредников — турецкие частные компании MKE AS, ASFAT AS и ARCA Savunma San. Tic. AS, болгарскую VTIC International Ltd., а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

Там же сказано, что Турция стремится сократить запасы устаревших вооружений, чтобы сосредоточиться на модернизации и поддержании действующих систем, а Украина — усилить наступательные и оборонительные возможности огневой поддержки.

Захарова назвала обстоятельства и условия «столь масштабного трансфера смертоносной продукции» крайне противоречивыми.

«Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной “ящик Пандоры”, чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося еще больше человеческих жизней», — заявила она.

Дипломат напомнила, что речь идет о странах, которые претендуют на особую роль в урегулировании конфликта и заявляют о приоритете политико-дипломатического решения.

Поставки оружия Киеву, добавила она, «неспособны сколь-нибудь серьезно повлиять» на ход СВО. При этом, по ее версии, такое решение нанесет ущерб не только из-за новых жертв и разрушений, но и двусторонним отношениям России с США и Турцией.

Она отдельно напомнила о заверениях Анкары, что та избегает «летальных» поставок Киеву. Также дипломат выразила надежду, что у сторон еще есть время «трезво оценить ситуацию».

«МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией», — отметила она.

Как объяснила в беседе с ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан, речь идет не о турецком оружии, а об американском.

«Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», — сказала она.

По ее словам, информацию о возможных поставках оружия Киеву следует рассматривать как продолжение обязательств НАТО по оказанию военной помощи в $70 млрд. «С точки зрения Вашингтона, одним из способов оказать поддержку Украине, не расходуя собственные запасы боеприпасов, является передача имеющихся в Турции запасов оружия», — сказала эксперт.