С 2023 года в Крыму проданы 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд рублей. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в мессенджере «Макс».

«Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы», — написал он.

По его словам, с начала 2026 года на полуострове выставили на торги еще семь таких объектов: квартиры, имущество пансионатов и предприятий, а также другие активы. Это принесло региональному бюджету 621 млн рублей.

Константинов также заявил, что власти республики продолжат выявлять и обращать в собственность Крыма имущество украинских бизнесменов и политиков.

«Наиболее крупные объекты уже обращены в собственность республики. Наш моральный долг — не позволить разного рода бандеровцам и спонсорам киевского режима пользоваться активами и владеть любым имуществом на территории республики, даже если речь идет об одном квадратном метре нашей земли», — подчеркнул крымский политик.

Масштабная национализация такого имущества в Крыму идет с осени 2022 года, когда депутаты Госсовета 18 октября приняли закон, позволяющий передавать в собственность республики активы недружественных стран и их граждан. По данным ТАСС, с тех пор Крым получил более 6 тыс. объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам, туристской и спортивной инфраструктуре и принадлежавших свыше 500 физлицам и юрлицам.

Часть имущества уже продали на торгах, часть продолжают сдавать в аренду. За 2022-2025 годы такие поступления составили 1,4 млрд рублей.

В список конфискованного и впоследствии проданного имущества, по данным РИА Новости, попала в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.