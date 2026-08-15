США собираются потребовать от партнеров определиться, с кем они будут развивать сотрудничество в сфере ИИ — с американской инициативой Pax Silica или с конкурирующими китайскими форматами. Как пишет Reuters, поводом для такого шага Белого дома стал в том числе Казахстан, который сотрудничает как с Вашингтоном, так и Пекином в этой сфере.

По данным агентства, документ адресован 35 странам, подписавшим в июне AI Opportunity Statement — рамочное заявление о сотрудничестве в сфере ИИ. В число адресатов входят как участники Pax Silica, так и государства, которые лишь заявили о готовности координировать работу с Вашингтоном.

В проекте письма говорится, что подпись под декларацией Pax Silica — это не формальность, а обязательство, несовместимое с участием в «дублирующих инициативах», чьи ожидания расходятся с американскими. Китай в тексте прямо не назван, но Reuters пишет, что смысл послания именно в этом: партнерам предлагают выбрать одну технологическую экосистему.

США запустили Pax Silica в конце 2025 года. По версии Госдепа, это флагманская инициатива в сфере ИИ и безопасности цепочек поставок. Она должна укрепить сотрудничество союзников и «надежных партнеров» в критически важных минералах, энергетике, производстве, полупроводниках, ИИ-инфраструктуре и логистике. К ней присоединились около двух десятков государств, включая ближайших союзников — Японию, Австралию и Южную Корею.

Отдельное внимание Вашингтон уделяет Казахстану. В июне замгоссекретаря по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг приветствовал присоединение республики к Pax Silica и подчеркивал, что у нее есть значительные запасы минералов, необходимых для передовых технологий и выпуска чипов.

При этом, как отмечает Reuters, Казахстан пока остается единственной известной страной, участвующей сразу в двух форматах. В июле в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин поддержал созданную Китаем World AI Cooperation Organisation, которая подавалась как альтернатива Pax Silica.

По словам американского чиновника, с которым поговорил Reuters, авторы письма хотели донести простой сигнал: «нельзя усидеть на двух стульях».

«Трудно понять, как страна может убедительно позиционировать себя надежным партнером в одной технологической экосистеме, одновременно подписываясь под инициативой, созданной Китаем для продвижения конкурирующего видения ИИ», — сказал другой собеседник.

Когда именно письмо разошлют и сохранится ли его нынешняя редакция, Reuters выяснить не удалось. Черновик не датирован. Госдеп отказался комментировать «предположительно утекшие внутренние документы». Посольства Китая и Казахстана в Вашингтоне на запросы не ответили.

По версии Reuters, США хотят лишить Пекин ресурсов в соревновании за самый совершенный искусственный интеллект, который может обеспечить военное или экономическое доминирование. Для этого сейчас подходящий момент: противостояние двух держав достигло переломной точки — китайские модели стремительно догоняют мощные системы американских OpenAI и Anthropic.

Кроме того, этот вопрос касается и критически важного сырья: Китай использует свою почти монопольную позицию на этом рынке как оружие в тарифной войне, начатой в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, — а тот, в свою очередь, наращивает добычу внутри страны и у союзников. При этом сам Пекин, по данным агентства, обсуждает ограничение зарубежного доступа к своим ведущим ИИ-моделям.