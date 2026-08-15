Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «первой в мире исламской республикой с ядерным оружием». Об этом сообщает британская The Sunday Times.

Скандальное высказывание глава израильского правительства сделал в интервью подкасту, вышедшему в эфир радиостанции армии Израиля м. Ведущий Ави Хируш беседовал с Нетаньяху о британской журналистике и позиции Лондона по отношению к Израилю.

Разговор зашел о сыне Уинстона Черчилля Рэндольфе и его внуке Уинстоне Спенсере Черчилле — оба, как и британский премьер военного времени, работали журналистами. Нетаньяху вспомнил, что оба Черчилля в свое время приезжали в Израиль и освещали Шестидневную войну «в очень позитивном ключе».

«Попробуйте найти такое сегодня в Британии, которую можно назвать Исламской республикой Британия», — сказал премьер Израиля.

Ведущий подкаста уточнил, не выглядит ли уже вся Европа подобным образом.Судя по контексту, речь шла о росте мусульманских общин на континенте и усилении критики Израиля со стороны европейских правительств. Нетаньяху ответил утвердительно, но при этом вновь сделал упор на Британию.

«Первой ядерной исламской республикой станет Исламская республика Британия. Мы делаем все, чтобы не появилась еще одна такая в Иране», — пошутил израильский премьер.

Как отмечает Sunday Times, эта формулировка повторяет фразу, которую в 2024 году произнес Джей Ди Вэнс, будучи американским сенатором и кандидатом в вице-президенты США. Выступая на конференции National Conservatism, он заявил, что Британия может стать первой «по-настоящему исламистской страной» с ядерным оружием, поскольку к власти там пришла Лейбористская партия.

Британская редакция BBC подчеркивает, что Британия и Израиль являются давними союзниками, однако отношения между странами заметно охладились после начала войны в Газе.

Реакция в Британии и Израиле

Заявление вызвало резкую реакцию в еврейской общине Британии. Движение прогрессивного иудаизма выступило с заявлением, в котором раскритиковало слова израильского лидера, пишет Jewish News.

«Движение прогрессивного иудаизма потрясено словами премьер-министра Нетаньяху. В то время, когда антисемитизм, ненависть к мусульманам и социальный раскол вызывают реальный страх по всей нашей стране, подобная риторика опасна и безответственна», — говорится в заявлении раввинов Чарли Багински и Джоша Леви, возглавляющих движение.

Они подчеркнули, что израильский премьер не выступает от имени британских евреев и его слова не отражают их позицию.

Совет депутатов британских евреев — крупнейшая организация, представляющая еврейскую общину страны, — обратился с обеспокоенностью по поводу высказываний израильского премьера к МИД Израиля и в посольство Израиля в Лондоне.

Директор по коммуникациям организации Yachad Даниэль Бетт также осудила слова Нетаньяху.

«Мы не можем позволить Нетаньяху распространять ненавистническую и раскольническую риторику против британских мусульман и использовать еврейские общины в своей циничной избирательной кампании», — заявила она.

Резко отреагировал на слова израильского премьера и известный британский телеведущий Пирс Морган. Он опубликовал цитату из интервью Нетаньяху в соцсети Х и назвал израильского премьера «идиотом».

Пост набрал сотни тысяч просмотров и тысячи откликов, однако большинство пользователей неожиданно встали на сторону Нетаньяху. Согласно ИИ-анализу реакций, около 80% комментаторов поддержали позицию израильского премьера и осудили Моргана, указывая на исламизацию Великобритании в последние годы.

Слова Нетаньяху вызвали критику и внутри самого Израиля. Депутат Кнессета от партии «Демократы» Ави Двош обвинил Нетаньяху в безответственности, пишет Kikar Hashabat.

«Ты премьер-министр, на тебе лежит ответственность, а ты сидишь и шутишь про Британию — постоянного члена Совета Безопасности ООН, которая в шесть раз крупнее Израиля», — подчеркнул парламентарий.

Скандал вокруг высказывания Нетаньяху добавился к череде дипломатических трений между Израилем и Британией в последние месяцы.

Как отмечает Express, обстановка обострилась после того, как пост премьер-министра Британии занял Энди Бёрнэм — он извинился за первоначальную реакцию своей партии на действия Нетаньяху в Газе и заявил, что лейбористам нужно «действовать лучше».

На фоне этих трений глава британского МИДа Эд Милибэнд провел переговоры со своим американским коллегой Марко Рубио в Вашингтоне, назвав Соединенные Штаты «ближайшим союзником» Британии. Стороны обсудили ситуацию в Газе, войну на Украине и меры по разблокировке Ормузского пролива, который остается заблокирован на фоне продолжающегося конфликта Израиля и США с Ираном.