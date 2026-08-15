Франция, Германия и Великобритания разрабатывают общий формат будущих переговоров по Украине, чтобы не остаться в стороне от возможной сделки президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пятерых европейских чиновников.

По данным издания, ведущую роль в выработке единой европейской позиции играют Франция и Германия — об этом рассказали два старших европейских дипломата и представитель, следящий за этим процессом.

Великобритания, где недавно сменился премьер-министр, действует осторожнее: Лондон не хочет лишний раз испытывать отношения с Трампом на прочность.

В статье говорится, что европейцы пока не усматривают признаков готовности президента России Владимира Путина к переговорам. При этом они исходят из того, что любые переговоры с Москвой возглавят американцы, и на фоне роста числа российских ударов по Украине призывают Трампа и его спецпосланников возобновить контакты с Кремлем.

По словам собеседников NYT, урегулирование украинского конфликта и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы бесконечно передавать эти вопросы непредсказуемой администрации Трампа. Европейские страны хотят исключить ситуацию, при которой договоренности будут достигнуты Вашингтоном и Москвой за их спиной.

Западные чиновники и аналитики ожидают, что боевые действия станут более разрушительными: по их прогнозам, Россия планирует зимнее наступление с уничтожением объектов инфраструктуры Украины на фоне острой нехватки у Киева систем противовоздушной обороны.

В британском Форин-офисе на запрос NYT ответили, что дискуссия о формате переговоров пока остается умозрительной. Представитель Евросоюза заявил изданию, что различные дипломатические усилия дополняют друг друга, а не конкурируют, и что споры о представительстве Европы сейчас были бы неуместны.

Британия, Франция и Германия считают, что именно они должны быть основными переговорщиками на стороне Украины, рассказали изданию три европейских чиновника. Эту тройку называют «E3» — она составляет ядро так называемой коалиции желающих, поддерживающей Киев, и уже разработала варианты военных и иных гарантий безопасности для Украины после возможного урегулирования.

Собеседники NYT отмечают, что консультироваться необходимо и с Польшей, Италией и странами Северной Европы, а Евросоюз должен получать информацию и постепенно подключаться к процессу. Причина в том, что часть небольших стран, особенно соседствующих с Россией и Украиной — прибалтийские государства и Венгрия — не до конца доверяют Германии и Франции в вопросе представления их интересов.

Как Европа пыталась подойти к диалогу с Россией

В июне президент Украины Владимир Зеленский встречался с лидерами Британии, Франции и Германии, чтобы обсудить роль Европы в будущих переговорах с Россией и сформулировать принципы возможного соглашения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подтвердила, что Зеленский обращался к Британии, Франции и Германии, и заявила, что тройка соблюдает «ключевые интересы европейской безопасности», включая смягчение санкций и разморозку российских активов. По ее словам, говорить о конкретном формате представительства пока преждевременно, но эти интересы необходимо учитывать в любом случае.

После встреч Зеленского послы трех перечисленных европейских стран провели встречу в Москве с курирующим украинское направление заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным, который обвинил Европу в том, что она «толкает Украину на продолжение войны».

В июне также стало известно о том, что председатель Евросовета Антониу Кошта по просьбе Зеленского поднял украинскую тему в диалоге с Москвой: глава его аппарата Педру Лоурти провел переговоры с российскими представителями, включая помощника президента России Юрия Ушакова, который также является основным российским контактом для спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

«Мы не можем полагаться только на других в трактовке сигналов Москвы, мы должны быть способны напрямую передавать России собственные сообщения», — сказал Кошта по итогам этого общения

При этом он признал, что каких-либо «убедительных признаков» готовности Москвы к «серьезным переговорам в настоящий момент» нет.

Инициатива Кошты вызвала разногласия внутри Евросоюза. Франция и Германия раскритиковали его за превышение полномочий. Австрия и Бельгия, напротив, поддержали этот шаг. Страны Прибалтики назвали любое обращение к Москве игрой на руку России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, «когда начнутся переговоры, европейцы должны быть за столом», и Кошта «в рамках определенных для него полномочий» также займет свое место в этом процессе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что три страны действуют «по прямой просьбе Украины».

«Есть определенная внутренняя логика в том, что Британия, Германия и Франция работают здесь в тесной связке: это крупнейшие европейские государства, и именно они вносят наибольший вклад в военную поддержку Украины», — добавил канцлер ФРГ.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять интересы Евросоюза на переговорах, он сказал, что это решение будет принято непосредственно к моменту начала переговоров.