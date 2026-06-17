Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить неофициальные каналы связи с Россией для обсуждения путей прекращения военных действий на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, главный советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, якобы близким к президенту России Владимиру Путину. Целью беседы была «подготовка почвы для более содержательных переговоров в будущем», утверждается в статье.

Изданию не удалось получить официальных комментариев на этот счет ни от Кремля, ни от пресс-секретаря Кошты.

Неназванный европейский чиновник заявил Bloomberg, что высокопоставленные представители ЕС стремятся скоординировать свои действия по мере перехода военных действий на Украине в новую фазу и готовятся к моменту, когда общение с Кремлем усилится.

В мае Кошта заявил The Financial Times, что лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Путиным, поскольку все больше разочаровываются в переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США.

Кошта сообщил, что обсуждает с главами всех стран — членов ЕС «наилучший способ» организации работы и повестку возможных переговоров с Россией, «когда для этого настанет подходящий момент».

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Глава государства уточнил, что в такой роли мог бы выступить бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Газета Politico писала со ссылкой на источники, что ЕС рассматривает на роль переговорщика с Россией президента Финляндии Александра Стубба, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги.

Стубб в конце мая выражал готовность представлять Евросоюз на переговорах с Россией, но позже, на саммите G7, заявил, что этим должны заниматься «основные игроки», то есть Великобритания, Франция и Германия.

11 июня посольства этих стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали начать прямые переговоры между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран, чтобы «добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам».