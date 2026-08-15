Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил Северной Корее начать переговоры об официальном завершении Корейской войны и параллельно обсудить меры, которые могли бы остановить развитие северокорейской ядерной программы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

С таким заявлением глава государства выступил 15 августа в Сеуле на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления.

Корейская война 1950—1953 годов завершилась не мирным договором, а перемирием, поэтому формально два государства до сих пор находятся в состоянии войны.

Ли Чжэ Мён пообещал добиваться замены «нестабильной системы перемирия» полноценным мирным режимом на полуострове.

«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и начнем обсуждать окончание долгой войны как непосредственно вовлеченные стороны. В ходе этого процесса мы можем также обсудить эффективные способы остановить наращивание ядерного потенциала Севера», — заявил он.

По его словам, обе Кореи должны уважать друг друга и прекратить ненужную конфронтацию, начав со «снижения враждебности в восприятии, нормах и системах».

«Надеюсь, Юг и Север сядут лицом к лицу ради мирного сосуществования и совместного роста», — сказал южнокорейский лидер.

По словам главы государства, Сеул будет предпринимать «превентивные и последовательные меры ради мира» и выстроит «многоуровневую систему безопасности», способную сдерживать напряженность и предотвращать кризисы.

Ли Чжэ Мён вступил в должность в июне 2025 года. Он пообещал уважать существующую систему Северной Кореи, не добиваться объединения путем поглощения и не совершать враждебных действий против Пхеньяна. Как напоминает The Guardian, лидер КНДР Ким Чен Ын официально отверг политику воссоединения, назвал Юг «самым враждебным государством» и распорядился укрепить оборону на границе. Пхеньян также критиковал планы Сеула построить атомные подводные лодки и называл провокациями совместные учения Южной Кореи и США.

«Добившись позитивного ответа от Севера, я создам стабильный Корейский полуостров. Я превращу энергию вражды и конфронтации в импульс мирного сосуществования и совместного роста», — заявил президент. Мир на полуострове, убежден он, укрепит стабильность в Северо-Восточной Азии и приблизит «мир без ядерного оружия».

Отдельную часть речи южнокорейский лидер посвятил отношениям с Токио. Он отметил, что активная «челночная дипломатия» между странами за последний год укрепила взаимное доверие и расширила сотрудничество в цепочках поставок, энергетике и передовых технологиях.

«В дальнейшем наше правительство будет расширять сотрудничество [с Японией] в общих интересах и совместно решать общие вызовы», — сказал Ли Чжэ Мён, выразив надежду начать с Токио новую эру мира и процветания как с «близким соседом». В 2025 году Южная Корея и Япония отметили 60-летие нормализации дипломатических отношений.

Говоря о внутренней повестке, Ли Чжэ Мён пообещал превратить страну в одного из мировых лидеров высоких технологий, создать для молодежи «прочную лестницу возможностей», а также продолжить конфискацию неправедно нажитых активов коллаборационистов периода японского правления.

По данным Yonhap, в церемонии приняло участие около 3 тыс. человек, включая ветеранов освободительного движения, семьи борцов за независимость, чиновников, партийных представителей, иностранных послов и обычных граждан.