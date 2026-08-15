Ормузский пролив останется под контролем Тегерана, его нельзя захватить «твитом» или указом, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Так он в соцсети X прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о планах объявить акваторию территорией США.

«Трамп заявил, что после разгрома Ирана он скоро объявит Ормузский пролив территорией США! Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием указа, ни предвыборной речью. Иран не боится угроз и не склоняет голову перед демонстрацией силы», — написал дипломат.

Также Гарибабади призвал Вашингтон «принять реальность».

«До сих пор вы терпели стратегические и тяжелые поражения; Ормузский пролив был, есть и останется иранским; этот пролив будет закрываться и открываться исключительно по команде Ирана, и пока вы не признаете реальность своего поражения и не откажетесь от фантазийных иллюзий, Иран будет продолжать обеспечивать блокаду», — подчеркнул он.

Выступая 14 августа в полицейской академии на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк, Трамп заявил: «После того как мы окончательно разгромим Иран, а его сейчас очень серьезно бьют, — совсем скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов». После смеха в зале он добавил: «Это правда».

По словам американского президента, действующая блокада уже фактически превратила пролив в зону контроля США: «Ни одно судно не пройдет, если мы не захотим этого».

Позднее в Белом доме заявили, что слова Трампа были шуткой.

На фоне войны США против Ирана судоходство через Ормузский пролив резко сократилось. По данным британского Центра морской торговли (UKMTO), за последние семь дней через пролив прошло 151 судно, а трафик составил 17% от довоенного уровня. С начала войны, по данным центра, было зафиксировано 56 случаев повреждения судов.

В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший «максимальные усилия» Ирана по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов, однако уже к концу месяца обе стороны заявили о нарушениях договоренностей, и боевые действия возобновились.

Перспективы дипломатического урегулирования остаются туманными. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил в субботу утром, что Тегеран пока не принял решения о возобновлении переговоров с США: посредники из Катара и Пакистана обмениваются сообщениями, но это, по его словам, не равносильно полноценным переговорам. Ранее на этой неделе Трамп в интервью Axios охарактеризовал текущий формат контактов как «полу-переговоры».