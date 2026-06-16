Европе пора установить контакт с руководством России для дипломатических переговоров. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на полях саммита G7, комментируя предложение европейских лидеров организовать встречу Путина и Зеленского в США, пишет The Guardian.

Стубб считает, что Украина сейчас занимает достаточно сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане, чтобы начать контакты с Россией. При этом сам он отказался представлять Европу на предполагаемых переговорах, заявив, что эту роль должны взять на себя Франция, Германия и Великобритания.

Европейские лидеры на саммите G7 призвали Дональда Трампа попытаться вывести из тупика ситуацию с завершением конфликта, взяв на себя инициативу по проведению в США встречи между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Американский лидер посетовал на их взаимную «большую неприязнь», которая мешает достичь урегулирования, но пообещал сделать все возможное. Он также заявил, что Москве «следует заключить сделку», утверждая, что Россия с 2022 года «потеряла много людей, как и Украина».

Зеленский прибыл на саммит в Эвиан-ле-Бен по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Украинский лидер пытается вновь привлечь внимание Трампа, рассчитывая, что американские переговорщики скоро освободятся от решения проблем с Ираном.

Не замечая снимающую его камеру, Макрон признался Зеленскому, что у него был трудный разговор с Трампом по Украине.

На утренней сессии с участием лидеров G7 и Зеленского Трамп сказал, что сделает все возможное. Немецкие источники утверждают, что президент США якобы признал ослабление позиций России по сравнению с прежним уровнем, до начала конфликта в Иране.

Лидеры стран G7 также договорились усилить санкции против российской энергетики. Евросоюз уже готовит 21-й пакет ограничений, включая запрет на продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Незапланированная встреча

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в присутствии Макрона — это их первая личная беседа за четыре месяца. Изначально двусторонние переговоры не были запланированы, но в итоге из-за них задержали начало пленарного заседания саммита.

Зеленский пытался убедить Трампа, что Украина больше не проигрывает на поле боя, и что США должны выступать не в роли посредника, а в роли союзника, поддерживающего Киев.

«Трамп, который потерял терпение из-за невозможности добиться от Украины территориальных уступок и заключить сделку, по-прежнему воспринимает США как нейтральную сторону. При этом он стремится к снятию экономических санкций с России, чтобы можно было рассматривать такие проекты, как строительство тоннеля между Аляской и Сибирью», — пишет Guardian.

Сам переговорный процесс в ближайшие месяцы маловероятен, считают Зеленский и его главные европейские партнеры — премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и Макрон. Однако они надеются, что вовлеченность Трампа может сделать переговоры возможными осенью.

Европейские лидеры также хотят быть напрямую представлены на переговорах, поскольку именно они оказывают Украине почти всю финансовую и военную поддержку.

Макрон накануне заявил, что правильные переговоры — это те, за которыми стоит Украина и Россия, но при участии европейцев и американцев. Источники в правительстве Германии считают, что наиболее реалистичным форматом были бы переговоры с участием Украины, России, США и Европы, однако самый сложный вопрос — кто будет представлять Европу.