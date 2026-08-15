В Москве задержали директора и врача частной клиники по делу о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, фигуранты убеждали родителей детей с аутизмом и другими тяжелыми неврологическими диагнозами платить за дорогое и неэффективное лечение. Об этом сообщило столичное управление СК.

Следствие считает, что с декабря 2017 года по апрель 2026-го фигуранты искали среди родителей детей с РАС (расстройство аутистического спектра) и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями тех, кто готов был тратить деньги на любое обещанное лечение.

«Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, полученные деньги проводили через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Обыски по делу прошли накануне, 14 августа, в клинике на Варшавском шоссе, а также по местам жительства главного врача и сотрудников. Изъяты документы, электронные носители и другие материалы.

На следующий день директору и врачу предъявили обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Следствие попросило Чертановский районный суд отправить их под стражу.

СК также заявляет, что здоровью несовершеннолетних пациентов был причинен тяжкий вред по неосторожности. Дело взял на контроль центральный аппарат ведомства.

По данным РЕН ТВ, речь идет о клинике, на которую родители пациентов с аутизмом жаловались в интернете больше двух лет: писали о резком ухудшении состояния детей после лечения, равнодушии врачей и несоответствии цены курса препаратов их реальной эффективности.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на родителей пациентов писала, что, по мнению руководства клиники, проблемы с психикой у детей возникают якобы из-за паразитов: пациентам проводили чистку от глистов, делали инъекции со стволовыми клетками и прописывали гормоны. Главврач учреждения, по данным издания, все обвинения отвергал: «Зарубежные агенты руками недобросовестных специалистов пытаются раскачать тревожных родителей тяжелобольных детей и лишить их шанса на выздоровление».

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов в разговоре с «Известиями» отмечал, что в таких историях родители детей с тяжелыми заболеваниями нередко готовы всеми способами помочь ребенку: «продают имущество, берут кредиты, расходуют последние сбережения».

«Пользоваться этим состоянием ради коммерческой выгоды — не просто нарушение профессиональной этики. Это эксплуатация человеческого отчаяния», — подчеркнул он.

По его словам, важно совершенствовать контроль за подобными практиками, а также повышать медицинскую грамотность пациентов.