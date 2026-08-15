Афганистан предложил США вернуть дипломатическое присутствие в Кабуле, а также инвестировать в разработку месторождений минералов, дамбы и дороги. Об этом в интервью The New York Times (NYT) заявил министр иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Он подчеркнул, что речь идет только о гражданском присутствии, без военных.

«Мы считаем, что глава войны закрыта, и с этого момента хотим отношений, основанных на взаимном уважении, — новой главы позитивного взаимодействия», — заявил он.

По словам министра, США могли бы «вновь открыть посольство, сохранить дипломатическое присутствие и инвестировать» в природные ресурсы страны.

Муттаки также заявил, что Афганистан готов открыть свои дипмиссии в США, добавив, что Кабул ведет переговоры с европейскими странами по миграционным соглашениям. «Мы добились прогресса в этой сфере и надеемся на дальнейшие значительные успехи», — сказал он, не уточнив деталей.

Это одно из самых заметных публичных обращений такого уровня со стороны талибов* за последние годы, говорится в статье. Так власти Афганистана в очередной раз пытаются вывести страну из международной изоляции. Их стратегия приносит свои плоды: за последний год Кабул подписал соглашение об оборонном партнерстве с Россией, заключил десятки торговых сделок с соседями в Центральной Азии и активизировал контакты со странами Персидского залива, отмечается в статье.

При этом в отношениях с США заметного потепления пока нет. В ответе NYT Госдеп заявил, что не видит оснований для нормализации: в Вашингтоне считают, что талибам не удалось добиться стабильности в стране и они не выполнили обязательства по борьбе с терроризмом. США взаимодействуют с движением, подчеркнул представитель ведомства, «только тогда, когда это отвечает интересам американского народа».

За последний год дистанция между сторонами, скорее, выросла, уточняет NYT. В частности, США сблизились с Пакистаном, который в начале года наносил авиаудары по территории Афганистана, приостановили выдачу виз афганцам и запретили им въезд в страну, а также внесли талибов в список структур, связанных с незаконным удержанием американцев.

Сами талибы, как отмечает NYT, тоже не пошли навстречу Дональду Трампу по вопросам, которые он поднимал публично: не вернули контроль над авиабазой Баграм и оставленное американское оружие, а также не освободили гражданина США, которого, по их словам, вообще не удерживают.

«В Вашингтоне нет никакого интереса к этой теме — все хотят забыть об Афганистане», — отметил американский исследователь Хассан Аббас, автор недавней книги о правлении талибов.

Тем не менее часть экспертов считает, что главным аргументом для администрации Трампа могут стать ресурсы Афганистана: тот располагает крупными неразработанными запасами лития, меди, железной руды и редкоземельных металлов, которые в США относят к критически важным.

«Ценностные соображения — жестокость режима, отношение к женщинам — не обязательно удержат эту администрацию от взаимодействия с талибами, особенно если оно поможет продвинуть американские экономические интересы», — считает старший научный сотрудник Атлантического совета Майкл Кугельман.

С 2004 по 2021 год Вашингтон уже потратил почти $1 млрд на развитие добывающей отрасли в Афганистане, но, как говорилось в докладе SIGAR за 2023 год, ощутимого результата это не дало. Сейчас у Кабула есть инвестиционные соглашения в горнодобывающей сфере с компаниями из Китая, Ирана и Катара.

Ни одна западная страна по-прежнему не признает правительство талибов законной властью Афганистана. Страна остается в международной изоляции, а верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада разыскивается по ордеру Международного уголовного суда по обвинениям, связанным с преследованием афганских женщин и девочек.

* Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией