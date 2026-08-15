Число погибших в результате землетрясения в индонезийской провинции Восточная Нуса Тенгара выросло до 38 человек. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB).

Мощное землетрясение произошло в субботу, 15 августа, в 04:58 по местному времени. Эпицентр находился в 30-38 километрах к северо-востоку от города Мбай в округе Нагекео на острове Флорес, на глубине 10-15 километров.

Первоначально Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии (BMKG) оценило магнитуду толчка в 7,7, однако позднее скорректировало данные до 7,0.

По состоянию на 15:00 по местному времени глава BNPB генерал-лейтенант Сухарьянто сообщил об обновленных данных о жертвах.

«Число жертв по состоянию на 15:00 сегодняшнего дня: зафиксировано 38 погибших. Кроме того, 2 человека получили тяжелые ранения, 11 — легкие», — сказал он.

Кроме того, по словам главы агентства, около двух тысяч человек покинули свои дома и разместились во временных лагерях по собственной инициативе.

Наиболее пострадавшими районами стали округа Манггараи и Манггараи Тимур. По данным местных властей, приведенным BBC Indonesia, в округе Манггараи погибли 16 человек, еще шесть тел были идентифицированы позже. В округе Манггараи Тимур число жертв достигло 17 человек.

В округе Сикка зафиксированы три смерти и несколько ранений, еще по одному погибшему приходится на округа Энде и Манггараи Барат.

Землетрясение спровоцировало объявление предупреждения о цунами для территории провинций Восточная Нуса Тенгара, Западная Нуса Тенгара и Южный Сулавеси. Предупреждение действовало до 07:30 по местному времени, после чего было отменено.

Тем не менее в ряде прибрежных районов волны действительно фиксировались. В населенном пункте Бакаланг на острове Алор высота волны достигла 14 сантиметров, в Домпу — 17 сантиметров, во Флорес-Тимур, Лабуан-Бажо и Сикке — от 19 до 36 сантиметров.

Наиболее значительный подъем воды отметили в местности Мауроле округа Энде — там волна достигла почти одного метра.

Заместитель руководителя геофизического направления BMKG Нелли Флорида Риама подтвердила окончание угрозы цунами. При этом ведомство продолжает наблюдение за состоянием моря и сейсмической активностью в районе бедствия.

Причину землетрясения объяснил руководитель геофизической станции BMKG в Купанге Ариф Тьястама. По его словам, толчок связан с активностью тектонического разлома, расположенного вдоль северной части острова Флорес, — того же самого, что вызывал землетрясение в 1992 году.

Специалист также призвал жителей временно избегать прибрежной зоны.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре региона. По данным BNPB, из-за оползней оказались перекрыты несколько участков дорог, что осложняет доставку помощи и эвакуацию.

Повреждения получили десятки жилых домов различной степени тяжести — от легких до полностью разрушенных построек. Также пострадали объекты здравоохранения: множество амбулаторных пунктов и одна больница в городе Маумере.

Кроме того, ущерб зафиксирован в зданиях терминалов пяти аэропортов, хотя взлетно-посадочные полосы не были повреждены. Пострадали и два морских порта — Рео в округе Манггараи и порт в Маумере.

Наиболее тяжелые разрушения произошли именно в порту Маумере, где обрушившееся здание стало причиной гибели людей.

Начальник поисково-спасательной службы Маумере Фатхур Рахман рассказал о судьбе одной из жертв.

«Мы получили информацию о том, что во время землетрясения здание, находившееся в порту Лаурен Сай в Маумере-Сикка, обрушилось и придавило одного человека — женщину по имени Мелиана Ненонг, 54 года, которая скончалась на месте», — сказал он.

По словам спасателя, еще двое пострадавших от того же обвала получили ранения и были доставлены в больницу RSUD T.C. Hillers в Маумере.

Заместитель регента округа Сикка Симон Субанди Супрiaди подтвердил информацию о жертвах в этом районе и уточнил обстоятельства гибели одной из погибших.

«Одна женщина собиралась ехать в Купанг. Она попала под завал и погибла. Второй погибший — мужчина, пациент, уроженец Адонары, который уже собирался возвращаться домой и находился в порту», — сказал он.

Спасательная операция продолжается, поскольку часть людей до сих пор остается под завалами обрушившихся строений. Глава BNPB подчеркнул, что поиск выживших является приоритетной задачей для всех задействованных служб.

«Есть также жертвы, которые до сих пор остаются под завалами. Это наш приоритет», — сказал Сухарьянто.

К операции подключены сводные группы спасателей из состава Национального агентства по поиску и спасению (Basarnas), а также военнослужащие и полицейские.

«Глава Basarnas, а также военные и полиция немедленно приступают к спасательным и вспомогательным операциям для населения», — добавил глава агентства.

Помимо этого, власти организовали единый штаб по координации ликвидации последствий бедствия, через который распределяются гуманитарная помощь и личный состав спасателей.

Территория Флореса продолжает содрогаться от вторичных толчков. Глава BMKG Теуку Фаисал Фатхани сообщил, что к 14:00 по местному времени было зафиксировано 235 повторных землетрясений магнитудой от 2,5 до 6,8, преимущественно в северной части острова.

По словам специалиста, интенсивность афтершоков пока не идет на спад, а их полное затухание, судя по аналогичным ситуациям — например, недавнему землетрясению на Северных Молуккских островах, — может занять от двух до трех недель.

О реакции федеральных властей на трагедию заявил министр-секретарь при президенте Прасетио Хади. По его словам, о ситуации был проинформирован президент Индонезии Прабово Субианто, а правительство наладило координацию с профильными ведомствами.

«Мы также держим в резерве на базе Халим ресурсы на случай, если в любой момент потребуется помощь от центрального правительства — мы уже готовы к этому», — сказал он, имея в виду резерв ресурсов на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте.

Чиновник также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что власти уже получили информацию о разрушении нескольких правительственных зданий в зоне бедствия.

Спикер нижней палаты индонезийского парламента Пуан Махарани потребовала от правительства ускорить работу по ликвидации последствий землетрясения. Она отдельно обратила внимание на необходимость оказания помощи иностранным и индонезийским туристам, оказавшимся в зоне курорта Лабуан-Бажо в момент стихии.

«Эти туристы находятся далеко от дома. Правительство должно обеспечить, чтобы им была оказана помощь, особенно тем туристам, чье жилье было повреждено», — заявила она.

Очевидцы описывают панику, охватившую жителей острова в момент сильнейших толчков. Журналист из округа Сикка Арнольд Уэлианто рассказал, что проснулся от резкого удара и вместе с семьей выбежал из дома, расположенного у самого берега.

По его словам, вслед за основным толчком последовали повторные подземные удары, а уровень воды в море на некоторое время заметно отступил от берега, что усилило страх перед возможным цунами.

Аналогичную панику наблюдали и в других населенных пунктах острова, включая район города Комба в округе Манггараи Тимур, где местные жители массово устремились на возвышенности в поисках укрытия от возможной волны.