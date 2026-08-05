Бывшие высокопоставленные чиновники из России, Великобритании, Франции и Германии в июле провели встречу в Вене, чтобы обсудить условия для начала мирных переговоров по Украине. Об этом осведомленные источники сообщили Bloomberg.

Они отказались раскрыть имя российского представителя, но назвали участников от остальных стран. Это были экс-советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, а также экс-посол Франции в США Пьер Вимон.

Из всех четырех столиц, куда агентство обратилось за подтверждением или опровержением, ответили только Лондон и Берлин. В германском МИДе сказали, что не знают о таких обсуждениях, к которым ведомство никак не причастно.

Представитель британских властей отметил, что Соединенное Королевство поддерживает усилия по достижению «справедливого и долгосрочного» мира для Украины, но не комментирует действия бывших чиновников.

Bloomberg поясняет, что бывшие должностные лица и дипломаты, а также аналитические центры нередко предпринимают неформальные дипломатические усилия по разрешению наиболее острых вопросов мировой повестки. Как правило, это происходит по частным инициативам в формате экспертных дискуссий, но идеи, которые там звучат, затем передаются в правительства.

Июльская встреча в Вене, по словам источников, была организована Центром гуманитарного диалога — швейцарской некоммерческой организацией, которая работает над предотвращением и разрешением вооруженных конфликтов по всему миру.

Собеседники Bloomberg отказались сообщить, была ли эта встреча частью попыток правительств «евротройки» установить контакты с Кремлем для завершения конфликта на Украине. Один из источников при этом отметил, что в Лондоне приветствуют эти усилия, а другой заявил, что Париж был в курсе мероприятия.

«Неясно, готов ли [президент России Владимир] Путин к диалогу с европейскими лидерами, которых он неоднократно обвинял в пособничестве украинским атакам внутри России в ответ на начатую им [военную операцию]», — говорится в публикации.

Там указано, что Москва рассматривает не Европу, а Вашингтон в качестве своего главного посредника в деле завершения конфликта. В то же время переговоры между представителями РФ и Украины при участии США приостановлены с февраля, поскольку американский президент Дональд Трамп сосредоточился на войне с Ираном.