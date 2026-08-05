Компания NtechLab поставила в Нижегородскую область мобильный комплекс видеоаналитики. Он поможет профильным службам обеспечивать безопасность массовых мероприятий, а также обеспечит работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры.

Комплекс развернут на базе шасси автомобиля «Газель NN» и включает 28 видеокамер. 24 из них подключены по защищенному радиоканалу и предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра, еще четыре всепогодные камеры размещены на крыше и отслеживают оперативную обстановку. Машина способна автономно работать в течение длительного времени.

Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятий с участием более 100 тысяч человек на площади 10 квадратных километров. Система выявляет давку, конфликтные ситуации и находящихся в розыске людей, а также помогает найти потерявшихся в толпе, в том числе детей.

Первое применение комплекса состоялось в конце июля во время празднования дня памяти преподобного Серафима Саровского в селе Дивеево — мероприятие тогда посетили 25 тысяч паломников.

«Обеспечение безопасности — основная задача, которая стоит перед системами видеоаналитики. Мы очень активно работаем над совершенствованием АПК „Безопасный город“. Только за 2025 год увеличили число камер видеонаблюдения на 33 процента, с начала 2026 года — еще на 7 процентов, до 26,8 тысячи. Треть из них использует искусственный интеллект для оперативно-розыскной деятельности. Использование мобильного комплекса — следующий и очень важный шаг развития системы. На массовых мероприятиях он может выявить скопления людей и давку в толпе, помочь службам безопасности найти потерявшихся, в том числе детей. Первое применение разработки состоялось во время торжества дня памяти преподобного Серафима Саровского в Дивеевском округе», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Мобильный комплекс видеоаналитики представили в мае на конференции ЦИПР-2026 — разработку NtechLab показали премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Тогда же глава региона обратил внимание на высокую экономическую эффективность применения комплекса.