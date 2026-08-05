Министерство иностранных дел Таиланда направило главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом пишет ТАСС.

Как следует из текста коммюнике, глава Европейского департамента таиландского министерства Сомруди Пупхронэк провела встречу с дипломатическим представителем России Евгением Томихиным, в ходе которой передала обращение от заместителя премьер-министра и главы МИД королевства Сихаска Пхуангкеткеу.

Пупхронэк отметила, что руководство Таиланда уделяет пристальное внимание делу об убийстве россиян и намерено оказывать помощь российским властям в рамках двустороннего сотрудничества между странами.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения россиянам за убийство 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата. Он также заявил, что это преступление нанесло ущерб репутации страны и может подорвать доверие путешественников к таиландским курортам.

Он добавил, что трагедия не отражает общего уровня безопасности в королевстве. Премьер поручил правоохранительным органам усилить меры безопасности и патрулирование, а также ускорить расследование по делу об убийстве россиян и пообещал оказать всю возможную помощь их матери, в том числе с репатриацией тел.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в свою очередь, рассказал RTVI, что произошедшее в Таиланде не оказало влияния на популярность туристических поездок в эту страну среди россиян.

Двое подозреваемых в убийстве Дианы Назимовой и ее брата были задержаны 31 июля. Мужчины дали признательные показания, назвав мотивом нападения на россиян кражу их мотоцикла. Задержанные указали место в лесу на юге Паттайи, где спрятали тела. В 2 км оттуда были также найдены трупы трех тайцев — мужчины, женщины и ребенка.