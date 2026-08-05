Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заявил, что добился постановки на паузу процедуры ускоренного рассмотрения в сенате США законопроекта, дающего президенту возможность вводить новые санкции против России. Об этом сообщила корреспондент Punchbowl News Лора Вайс в социальной сети X.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — написала она.

Как утверждается, Уорнок заблокировал соглашение, которое должно было сократить время дебатов по законопроекту и ускорить его окончательное принятие.

Сам Уорнок в своем заявлении пояснил, что не возражает против самой идеи санкций, но обеспокоен тем, что законопроект в случае принятия даст президенту дополнительные полномочия по введению пошлин против других стран, что, в свою очередь, приведет к росту цен.

«Поддерживать Украину — это не означает — дать нынешнему, потерявшему рассудок, президенту, новые полномочия для того, чтобы вводить пошлины и тем самым — повышать нам цены на все товары», — подчеркнул сенатор.

Ранее в сенате США планировалось рассмотреть законопроект о санкциях против РФ в ускоренном режиме, до летних каникул, которые начинаются 10 августа. Затем документ предполагалось направить на рассмотрение палаты представителей, которая уже находится на каникулах до 31 августа.

По данным Punchbowl, руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта. В случае отсутствия возражений допускался переход к ускоренному рассмотрению документа, в соответствии с которым дебаты ограничиваются двумя часами и предполагаются только три поправки. В то же время лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) заявил, что при работе над законопроектом у некоторых законодателей возникли возражения.

Сенат США начал рассматривать законопроект об «адских» санкциях против России 28 июля, в день похорон одного из его авторов, сенатора-республиканца Линдси Грэма*. После этого документ прошел два процедурных голосования в сенате.

Законопроект об «адских санкциях» дает президенту США право вводить дополнительные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, которые, по мнению авторов инициативы, наиболее активно помогают России обходить энергетические ограничения. Кроме того, документ предусматривает возможность установить пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США. В последнюю редакцию проекта добавили ограничение, согласно которому новые полномочия президента по введению пошлин будут действовать пять лет. Законопроект также продлевает до 2031 года закон о санкциях против Ирана, принятый в 1996-м. Документ также предусматривает введение вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с республикой.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов