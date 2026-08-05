Доступ к российским банкам через зарубежные браузеры можно сохранить, установив на устройство сертификаты Минцифры РФ. Об этом сообщил KP.RU руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Для установки сертификатов нужно авторизоваться на портале «Гослуслуги» с компьютера или гаджета, выбрать необходимую операционную систему ― Windows, MacOS, Lunix, Android или iOS ― и нажать кнопку «Установить корневые сертификаты».

В качестве альтернативы Алабин предложил открывать сайты российских банков через «Яндекс Браузер», куда уже «вшиты» отечественные сертификаты, либо продолжать пользоваться мобильным приложением банка.

«Это, как правило, самый удобный и безопасный вариант, если сайт не открывается. Для пользования приложением установки сертификатов не требуется», — отметил эксперт.

В конце июля Минцифры призвало россиян установить отечественные сертификаты безопасности или «Яндекс Браузер» для доступа к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам и маркетплейсам.

В ведомстве пояснили, что эти ресурсы могут некорректно открываться в иностранных браузерах при отзыве зарубежных SSL-сертификатов.

Аналогичные рекомендации опубликовали и некоторые банки, в том числе «Альфа-банк» и ВТБ. Как пояснили в ПСБ, проблемы с доступом могут быть из-за того, что иностранные удостоверяющие центры массово прекращают обслуживать сертификаты российских компаний.

В начале августа сайты многих российских банков и их веб-приложений перестали открываться в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, сообщая об «ошибке нарушения конфиденциальности».

На фоне этого «Яндекс Браузер» вышел на первое место среди бесплатных приложений в российских App Store и Google Play.