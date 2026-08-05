Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в том, что она заняла русофобскую позицию после начала военной операции по указанию извне. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Кобахидзе указал, что российско-грузинский конфликт 2008 года не стал для партии «Национальное движение» основанием для формирования радикального отношения к России. Он напомнил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили тогда в одностороннем порядке отменил визовый режим с Россией и лично встречал российских туристов на границе после боевых действий.

«Очевидно, что глобальной партии войны был необходим именно масштаб нынешнего конфликта, чтобы вовлечь Европу в войну и максимально разжечь русофобию среди агентуры по всему миру, в том числе и в Грузии», — считает Кобахидзе.

Он также назвал фальшивыми эмоции действующих по директиве «внешних сил» граждан Грузии, которым «Украина дороже собственной страны». В качестве подтверждения своих слов он указал на отсутствие какой-либо реакции со стороны некоторых политиков, представителей НПО, журналистов и активистов «на миллионы российских рублей, перечисленных [лидеру партии «Дроа»] Элене Хоштария из государственного бюджета России».

Кобахидзе выразил уверенность в том, что подавляющее большинство жителей Грузии искренне любят свою страну, требуя от власти любой ценой сохранить мир, государственный суверенитет и национальные ценности. В связи с этим он призвал грузинское общество ответить на вопрос о том, почему установка занять русофобскую позицию была дана после начала военной операции, а не в августе 2008 года.