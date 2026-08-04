Прием лекарств на основе тадалафила, препарата от эректильной дисфункции, повышает риски развития глаукомы. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Ophthalmology.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5) — группа веществ, используемых при лечении эректильной дисфункции в таких препаратах, как «Виагра», «Сиалис» и другие. Препараты на основе этих действующих веществ применяют также при лечении артериальной гипертензии и симптомов нижних мочевых путей (СНМП), куда относят расстройства мочеиспускания, связанные с патологическими процессами мочевом пузыре и уретре.

Ранее в научной литературе появлялись сведения о вреде, который наносит употребление ФДЭ-5 зрению.

Тайваньские ученые провели ретроспективное когортное исследование, в котором участвовали 73854 мужчины старше 40 лет с 2012 по 2022 год, страдавших от СНМП. Одна половина пациентов принимала тадалафил (действующее вещество препарата «Сиалис»), вторая не принимала таких препаратов.

Анализ показал, что по прошествии пяти лет пациенты из первой группы значительно чаще начинали страдать от глаукомы (22%), повышенного глазного давления (32%), первичной открытоугольной глаукомы (33%) и позднее начинали лечение от глаукомы на 33% чаще, чем мужчины, не принимавшие тадалафил и другие ФДЭ-5.

«Тадалафил связан с повышением риска глаукомы у мужчин с СНМП по сравнению с теми, кто не принимал ФДЭ-5», — говорится в исследовании.

По словам ученых, пока рано говорить об опасности препарата, так как исследование имеет ряд ограничений.

Ранее RTVI писал, что прием «Виагры» одновременно с сердечными препаратами на основе нитратов может повышать риск смерти.