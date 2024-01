Шведские ученые выяснили, что прием «Виагры» одновременно с сердечными препаратами на основе нитратов может повышать риск смерти, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (ФДЭ-5) — группа препаратов, используемых при лечении эректильной дисфункции в таких препаратах, как «Виагра», «Варденафил», «Сиалис» и другие. Их действие связано с расслаблением гладкой мускулатуры сосудов в половом члене для увеличения кровотока.

Эректильная дисфункция часто возникает у мужчин среднего и старшего возраста и служит указанием на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, при лечении стенокардии часто используются препараты на основе нитратов, среди которых нитроглицерин, изосорбид динитрат и изосорбид-5-мононитрат, а также молсидомин и ряд других препаратов.

Известно, что и препараты на основе нитратов и ФДЭ-5 могут приводить к снижению кровяного давления, поэтому врачи не рекомендуют их принимать одновременно. Тем не менее, в научной литературе мало данных о последствиях одновременного приема этих препаратов, в то время, как их совместный прием все чаще наблюдается среди пациентов.

«Врачи видят рост запросов на лекарства от эректильной дисфункции от мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснил Дэниэль Андерсон из Каролинского института в Швеции, автор нового исследования, в котором впервые проанализированы последствия совместного приема ФДЭ-5 и препаратов на основе нитратов у мужчин с коронарной недостаточностью.

Используя данные национального регистра пациентов, ученые нашли истории болезни свыше 61 тыс. мужчин, у которых в разное время был диагностирован инфаркт миокарда. Из них 55777 мужчин принимали препараты на основе нитратов, 5710 — лечились ими и лекарствами от эректильной дисфункции.

Затем, используя врачебные записи и данные о причинах смерти, ученые подсчитали для представителей обеих групп вероятность смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Анализ показал, что одновременный прием препаратов на основе ФДЭ-5 и нитратов увеличивает риск смерти по сравнению со случаями, когда принимаются лишь лекарства на основе нитратов.

«Наша цель — подчеркнуть необходимость ориентированного на пациента подхода при выписывании препаратов на основе ФДЭ-5 мужчинам, принимающим лекарства на основе нитратов, — считает Андерсон. — Кроме того, это мотивирует наши исследования по изучению влияния средств от эректильной дисфункции на мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Ранее учеными было показано, что «Виагра» и аналогичные ей препараты не только помогают бороться с эректильной дисфункцией, но и снижают риск преждевременной смерти на четверть.