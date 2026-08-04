Белгородский районный суд приговорил к 18 годам колонии основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Об этом сообщают «Осторожно, новости» из зала суда.

Марущенко признан виновным в организации убийства, вымогательстве, мошенничестве, двух эпизодах похищения и незаконного оборота оружия, а также в превышении должностных полномочий.

Прокуратура просила приговорить основателя СВК «Ястреб» к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Марущенко задержали в 2025 году в Курской области. По версии следствия, фигурант и его предполагаемые сообщники обманули 95 контрактников, пообещав им службу в подразделениях ЧВК «на особых условиях» за денежное вознаграждение, сообщали источники РБК. На деле военнослужащие не получали никаких привилегий.

Марущенко и его подельники под разными предлогами вымогали у контрактников суммы от 30 тыс. до 200 тыс. рублей, в том числе якобы на амуницию и помощь семьям других бойцов. Таким образом было похищено в общей сложности 8,7 млн рублей.

Военных, которые были недовольны условиями службы или хотели уйти из «Ястреба», избивали и пытали.

Убийства «неугодных»

В декабре 2024 года по приказу Марущенко был убит рядовой Рашид Аджиев, писал «Коммерсантъ». Солдат якобы отказывался выполнять распоряжения основателя ЧВК и «проявлял к нему неуважение». Исполнитель убийства Иван Бабенко в явке с повинной указал, что не мог ослушаться Марущенко, опасаясь расправы над собой.

«Осторожно, новости» писали, что участникам ЧВК, но не конкретно Марущенко, также вменяется убийство военного Дмитрия Полоумова с позывным «Физрук». Его до смерти забили фаллоимитатором за попытку дезертировать. В документах о смерти указано, что он умер якобы от проблем с сердцем.

Единственного выжившего свидетеля, который дал показания по этому делу, ― медика с позывным «Панк» — отправили в штурм. Он выжил, но получил ранение в ногу, которую пришлось ампутировать по колено.

Похищение военкора

В июне Курский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бойца ЧВК «Ястреб» Ивана Тимохова по делу о похищении военкора Романа Семенова (позывной «Самурай»).

Тимохов признал вину и заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой, которое предусматривало дачу показаний на Марущенко.

Военкора похитили в сентябре 2024 года. Его пытали, а затем перевезли на базу «Ястреба» в белгородском селе Мясоедово и 12 дней держали в вертикально закопанном гробу. Семенова отпустили после обращения его жены в правоохранительные органы.

Журналист назвал причиной конфликта с ЧВК свое расследование о «Ястребе», материалы которого он передавал силовикам.