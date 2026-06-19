Курский гарнизонный военный суд приговорил участника ЧВК «Ястреб» Ивана Тимохова (позывной Тимоха) к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет РБК. По данным источников издания, Тимохова признали виновным в незаконном удержании военного корреспондента Романа Семенова (позывной «Самурай») на территории Белгородской области.

Участник ЧВК был фигурантом дела о превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК). Как уточняет РБК, это первый обвинительный приговор по одному из эпизодов расследования деятельности ЧВК «Ястреб».

По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по указанию руководства формирования поместил военкора во вкопанное в землю деревянное сооружение, где тот провел 12 суток. Правоохранители считают, что он незаконно ограничил передвижение потерпевшего и подверг его пыткам.

Дело рассматривали в особом порядке: Тимохов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, пообещав дать показания на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, который, по данным источников РБК, находится под стражей с февраля 2025 года.

Адвокат осужденного Доржи Марков назвал приговор чрезмерно суровым, отметив, что его подзащитный активно сотрудничал со следствием и помог раскрыть отдельные преступления, совершенные руководством ЧВК.

«В ходе досудебного соглашения о сотрудничестве нам грозило по применяемой части 4 статьи 286 УК ровно шесть лет лишения свободы. Я не знаю, почему суд не учел личность Тимохова, его роль в раскрытии нескольких других преступлений и активное способствование следствию. Назначено практически максимальное наказание из возможных по данной процедуре», — сказал Марков в разговоре с РБК.

По данным источников РБК, на основании показаний Тимохова Марущенко в окончательной редакции обвинения вменили нарушение неприкосновенности жилища, мошенничество в особо крупном размере, два эпизода незаконного оборота оружия, вымогательство, два эпизода похищения человека, организацию превышения должностных полномочий с применением пыток, а также организацию убийства. Глава ЧВК признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

Потерпевший Роман Семенов, в свою очередь, считает расследование неполным, говорится в статье. Он направил обращение главе СКР Александру Бастрыкину, указав, что некоторые эпизоды не вошли в материалы уголовного дела. В документе также говорится о возможных признаках других преступлений — похищения человека, вымогательства и угроз убийством.

По словам Семенова, конфликт с представителями ЧВК начался после его журналистского расследования деятельности группы: собранные материалы он передавал сотрудникам правоохранительных органов, после чего его насильно вывезли в Белгородскую область и долго удерживали под охраной.

Как уточняет РБК, Главное военное следственное управление СКР расследует 98 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, связанных с ЧВК «Ястреб». По версии следствия, Марущенко и его предполагаемые сообщники за денежное вознаграждение обещали будущим контрактникам службу в подразделениях ЧВК на особых условиях, однако этих преференций те так и не получили.

К основному делу присоединили эпизоды о вымогательстве, убийстве и незаконном обороте оружия. В рамках эпизода о вымогательстве бойца одной из воинских частей вывезли в лес и трое суток держали прикованным наручниками к дереву.

Как писал «Коммерсантъ», Марущенко — петербуржец из семьи с военными традициями, называвший себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании. Помимо «Ястреба», он основал ЧВК «Мар» и «Вежливые люди». Широкую известность структуры Марущенко получили в 2020 году, когда в Беларуси задержали 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков и иных противоправных действий; впоследствии их передали России.