Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европарламентарии совершают нападки на свободные СМИ в республике и занимаются шантажом грузинского народа, грозя возможным запретом безвизового режима.

«Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима — это позор и шантаж грузинского народа», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом Кобахидзе прокомментировал одобренный Европарламентом (ЕП) доклад по Грузии, в котором содержатся требования ввести санкции против трех грузинских телекомпаний («Имеди», Рустави 2″ и «ПосТВ») и рассмотреть вопрос о возможной приостановке безвизового режима для граждан республики в страны ЕС. Этот документ ляжет в основу резолюции по Грузии, которую ЕП намерен принять в ближайшее время.

По словам Кобахидзе, «европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии» и используют с этой целью разные инструменты, в том числе «шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз».

4 мая грузинский премьер провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Это первая встреча представителей Грузии и Украины на высоком уровне с 2021 года.

Комментируя переговоры с Зеленским, Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов восстановить отношения с Киевом. «Мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», — сказал он.

В феврале 2022 года власти Грузии заявили, что не планируют вводить санкции против России. Из-за позиции властей республики по этому вопросу Зеленский отозвал посла из Тбилиси. В декабре 2024 года украинский президент ввел санкции против грузинских высокопоставленных чиновников, в том числе в отношении Кобахидзе.