Милли меджлис (парламент) Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом (ЕП) по всем направлениям, сообщает агентство APA 1 мая. Соответствующее решение было утверждено после того, как ЕП накануне принял резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении».

«Приостановить сотрудничество Милли меджлиса Азербайджанской Республики с Европейским парламентом по всем направлениям», — говорится в постановлении.

Кроме того, принято решение прекратить участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан и начать процедуру приостановления членства законодательного органа Азербайджана в Парламентской ассамблее «Евронест».

В постановлении сказано, что «деструктивная позиция Европарламента <…> стала главным препятствием для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества с этой структурой». Там также указывается, что Комитет по парламентскому сотрудничеству ЕС и Азербайджана и Парламентская ассамблея «Евронест» «превратились в инструмент давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела» Азербайджана.

В постановлении также говорится, что в 2015 году азербайджанский парламент приостановил все отношения с Европарламентом из-за такой позиции, но позже сотрудничество было возобновлено. Впоследствии ЕП не сдержал данных им обещаний и «последовательно продолжает свою антиазербайджанскую политику, клевету и очернение», в частности принимая резолюции с «ложными утверждениями и абсурдными обвинениями в адрес Азербайджана», утверждается в документе.

Кроме того, милли меджлис обвинил Европарламент в противодействии шагам, направленным на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, попытке «вновь превратить его в очаг конфликта, подстрекая реваншистские силы». В заявлении сказано, что в ЕП «рухнули демократические ценности», а также «глубоко укоренились коррупция и взяточничество», тогда как сам законодательный орган «служит интересам» различных групп влияния, в том числе лоббистским, и представляет из себя структуру, где «постоянно выражается азербайджанофобская и исламофобская идеология».

«Все это подрывает саму суть сотрудничества с Европейским парламентом», — подчеркивается в постановлении.

30 апреля Европарламент 30 апреля 2026 года принял резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении». В документе, среди прочего, говорится о необходимости защиты прав армян Нагорного Карабаха. ЕП указал на право армянского населения на безопасное возвращение, а также осудил «несправедливое задержание» Азербайджаном армянских военнопленных и заложников, потребовав их немедленного освобождения.

В тот же день азербайджанский МИД вызвал посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич и вручил ей ноту протеста. Во внешнеполитического ведомстве заявили, что в резолюции Европарламента содержатся «необоснованные и предвзятые положения» в отношении Азербайджана, которые «искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств».

В ноте говорится, что «утверждения, выдвинутые в резолюции относительно возвращения армянских жителей в Карабахский регион, являются полностью необоснованными», а «призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как „военнопленные“», названы юридически неприемлемыми.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении страны стать полноправным членом ЕС. Весной 2025 года парламент республики принял закон о начале вступления в Евросоюз. Москва предупреждает Ереван, что одновременное членство республики в ЕС и ЕАЭС невозможно.