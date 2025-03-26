Национальное собрание (парламент) Армении приняло во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, сообщает «Арменпресс».

За это решение проголосовали 64 депутата, против — семь. Воздержавшихся не было, однако в голосовании не участвовала оппозиционная фракция «Айастан», уточняет Sputnik Армения.

Во втором чтении из преамбулы законопроекта убрали формулировку «выражая единую волю народа Армении» (о желании вступить в Евросоюз).

Измененная окончательная редакция документа гласит: «Республика Армения, стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности страны, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз».

Замглавы МИД страны Паруйр Ованнисян заявил, что принятие законопроекта само по себе не является заявкой на членство в ЕС.

«Тем не менее, это отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — цитирует его NEWS.am.

Проект закона распространила гражданская инициатива «Евроголосование», которая ранее в положенный срок собрала за него 60 тыс. подписей вместо требуемых законом 50 тыс.

Правительство страны одобрило законопроект 9 января, после чего его направили в парламент. На заседании 12 февраля документ был принят в первом чтении. В конце февраля председатель Нацсобрания Ален Симонян подтвердил готовность страны стать кандидатом в члены ЕС.

«Мы готовы. И мы будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность. Сегодня быть демократической страной — это наша самая большая система безопасности», — заявил он.

Симонян тогда обвинил Россию в участии «в совместном процессе» против Армении наряду с Турцией и Азербайджаном.

«Физически мы не сильнее Турции и Азербайджана. Мы не можем противостоять, тем более, когда союзник [Россия], который должен был нас защитить, в лучшем случае не делает этого, если не находится в каком-то совместном процессе. А я уверен, что есть совместный процесс, и очень давно», — сказал тогда спикер.

В Москве раскритиковали стремление Еревана в ЕС и предупредили о последствиях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения не сможет быть одновременно и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Вице-премьер Алексей Оверчук также указал, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы», и сравнил вступление в ЕС с «покупкой билета на “Титаник”».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии RTVI отметил, что именно благодаря членству в ЕАЭС «экономика Армении получила допинг», а участие в Евросоюзе будет означать выход из этого пространства. Депутат высказал мнение, что членство Армении в ЕС «за большими горами — бóльшими, чем сами Кавказские», потому что пока Европа не обещала ей этого.

«Но вот быть на поводке у Европейского союза она уже начинает, как, впрочем, и у некоторых отдельных стран этого союза, таких, как, например, Франция, других стран, которые подыгрывают желанию Пашиняна вырваться из постсоветского пространства», — заключил Затулин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла «тотальное обнищание» населения Армении в случае евроинтеграции. По ее словам, страну ожидает «резкое падение темпов роста ВВП» и сокращение экспорта армянских товаров на 80%.